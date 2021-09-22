亞銀調降亞洲經濟成長至7.1% 台灣上修至6.2%

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（法新社馬尼拉22日新電）亞洲開發銀行今天警告，COVID-19疫情將會「持續留下傷疤」，並下修2021年開發中亞洲經濟成長預測至7.1%，台灣的國內生產毛額（GDP）成長率預測則從4.6%調升至6.2%。

法新社報導，由於疫苗接種進度減緩、感染病例激增及封鎖令削弱經濟表現，亞銀下修開發中亞洲今年的經濟成長預測。

亞銀今天表示，證據顯示初打疫苗的保護力消退，導致追加劑需求增加，疫苗短缺情況可能加劇；缺貨影響廣大地區的接種作業，從太平洋庫克群島，到中亞的哈薩克都是如此。

總部位於菲律賓的亞銀預測，開發中亞洲今年經濟成長為7.1%，但復蘇力道「仍然薄弱」。開發中亞洲2020年經濟輕微緊縮，亞銀在4月預測2021年將成長7.3%。

台灣方面，亞銀預估2021年的經濟成長率為6.2%，高於4月預估的4.6%，對2022年的預測維持在3.0%。

新一期亞銀年刊「亞洲開發展望」 （Asian Development Outlook）指出，亞洲各地疫苗覆蓋率不平均，到8月底止，已經完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的人口不到1/3。

美國的疫苗覆蓋率達50%以上，歐洲聯盟（EU）則近60%。

亞銀警告，疫苗施打作業延宕，新的變異株出現，都是未來展望的最大風險，將造成長期的破壞性後果。

亞銀說，特別是因疫情引起的收入損失，可能繼續留下傷疤，並在區域經濟上造成多層面的影響。

在開發中亞洲的減貧計畫進度已延後「至少兩年」，學校因疫情持續關閉，導致比預期更高的學習與獲利損失。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP