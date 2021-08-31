亞馬遜原民保護區非法採礦猖獗 10年暴增500%

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（法新社巴西利亞30日電） 根據今天公布的研究與政府報告，巴西原住民保留區非法採礦活動10年間大增近500%，2019和2020年巴西出口的黃金，約28%可能來自非法礦井。

法新社報導指出，世界最大雨林亞馬遜（Amazon）在巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）治下破壞加速，協作平台巴西生態系統地圖（MapBiomas）運用人工智慧分析衛星影像追蹤雨林破壞狀況，發現原住民保留區非法採礦活動在2010至2020年間暴增近500%，讓人又再擔心雨林區會受到衝擊，因為在雨林區的淘金行動助長了森林砍伐，也讓多條河川遭水銀污染。

巴西生態系統地圖的研究也發現，在禁止一切採礦活動的原民保留區，礦區總表面積10年間增加了495%。在受保護的「保育單位」，違法礦區總面積增加301%。

包括違法和合法礦區在內，現今巴西礦區總面積比1985年大了近6倍，其中72.5%礦區在攸關遏阻氣候變遷的亞馬遜。

根據官方數據，截至7月的12個月間，巴西亞馬遜（Brazilian Amazon）共8712平方公里的森林遭毀壞，約相當於波多黎各面積。

另據巴西聯邦檢方和米納斯吉拉斯聯邦大學（Federal University of Minas Gerais）報告，2019和2020年間巴西出口的黃金，可能有約28%來自非法礦井。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP