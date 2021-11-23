亞馬遜擬併購米高梅 美工會聯盟籲政府擋下

（法新社舊金山22日電） 美國四大工會聯盟「戰略組織中心」今天呼籲當局阻止電商巨頭亞馬遜（Amazon）併購好萊塢製片商米高梅公司（MGM），並指亞馬遜在影音串流訂閱市場擴增影響力令人憂心。

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勞團「戰略組織中心」（Strategic Organizing Center）表示，若允許亞馬遜擴大規模，恐對製片產業的健全與多元化發展產生負面影響。由4大工會組成的戰略組織中心代表約400萬名勞工。

亞馬遜今年5月宣布以84.5億美元（新台幣2371.4億元）收購美國代表性製片商米高梅，戰略組織中心呼籲聯邦貿易委員會（FTC）阻擋這項併購案。

這筆交易將使亞馬遜擁有4000多部電影版權，包括007情報員詹姆士龐德系列（James Bond series）、沉默的羔羊（The Silence of the Lambs）、機器戰警（Robocop）、第六感追緝令（Basic Instinct）、蠻牛（Raging Bull）等，另外還有使女的故事（The Handmaid's Tale）、冰血暴（Fargo）和維京人傳奇（Vikings）等電視影集。

戰略組織中心聲明指出，亞馬遜目前掌控巨量串流內容，這項併購案意味將賦予亞馬遜更大權力去排除和歧視競爭對手。

戰略組織中心主張，亞馬遜買斷米高梅後，將旗下約5萬6000部作品納入其影音陣容，遠遠領先擁有不到2萬部作品的網飛（Netflix）。

戰略組織中心進一步表示，亞馬遜不僅「橫向」掌控市場，還「縱向」控制自家影音串流裝置Fire TV的銷售，此外也擁有雲端，可儲存網飛等競者對手的內容。

亞馬遜強調可向消費者提供更多選擇，特別是現行可用的網飛、迪士尼+（Disney +）、蘋果電視+、HBO Max 及孔雀（Peacock）串流媒體。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）

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