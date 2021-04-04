亞馬遜認了 送貨司機忙到得尿在塑膠瓶里

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（法新社華盛頓3日電） 美國議員波肯爆料電子商務龍頭亞馬遜（Amazon）未善待司機，以致司機忙到偶爾得小解在塑膠瓶內；亞馬遜先前否認後，今天向波肯道歉，認了司機有時確得用瓶子解決內急問題。

事件起於民主黨籍威斯康辛州聯邦眾議員波肯（Mark Pocan）上周的一則推文：「付時薪15美元給勞工，並不會讓你們成為『先進的工作場所』，因為你們打擊工會，讓員工尿在水瓶里。」

亞馬遜官方推特隨即回應說：「你該不會真相信得尿在瓶子里這種事吧？如果這是事實，沒人會願意替我們工作。」

但之後多家媒體引述亞馬遜多名員工指出，員工們別無選擇，只能用塑膠瓶小便；「攔截」（The Intercept）網站甚至表示已取得內部文件，顯示亞馬遜主管知情。

員工們的證詞，凸顯亞馬遜物流設施員工與司機聲稱亞馬遜工作步調超快的申訴。

亞馬遜昨晚在聲明中說，「我們要向波肯眾議員致歉」，（我們）「那則推文並不正確，並未考量到我們廣大的司機族群，只錯誤地把重點放在物流中心」，而每間物流中心都有員工可「隨時」使用的廁所。

亞馬遜指出：「我們知道司機找廁所可能有困難、確實也遇到困難，因為交通因素、或因為有時是在鄉村地區跑車，特別是疫情期間，很多公廁都沒開放。」

亞馬遜說，這是「業界長年」沉�z，「我們希望可以解決」。

但波肯並不滿意亞馬遜的道歉，他今天在推特回應說：「唉，重要的不是我，是你們的員工，你們沒給他們足夠的尊重或尊嚴。」

「首先，承認你們為員工創造的工作環境不夠好，接着，為了大家改善環境，最後，讓他們不受干預地成立工會。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP