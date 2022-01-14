亞齊婦女出軌鞭笞100下 男伴否認姦情鞭15下

（法新社雅加達14日電） 民風保守的印尼亞齊省有個婦女因通姦被判處鞭笞100下，不過她的男伴矢口否認姦情，只被鞭打15下。

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東亞齊縣（East Aceh）地檢署主任檢察官阿拉維（Ivan Najjar Alavi）表示，這名已婚人妻向調查人員坦承婚外性行為後，法庭判處重刑。

他說，案發當時已婚的男方是東亞齊縣漁業局長，因矢口否認姦情，很難判他有罪。

根據伊斯蘭教律法（Sharia law）於13日在東亞齊對人犯公開行刑後，阿拉維告訴記者：「審判期間，男方一概否認，並駁斥所有指控，因此（法官）無法斷定他是否有罪。」

儘管如此，法官改以「向髮妻以外女伴示好」判他有罪。此前於2018年，當地人在棕櫚園當場抓到這對男女。

起初他被判處鞭笞30下，不過他向亞齊省伊斯蘭教最高法院上訴後，獲減半為15下。

在場目擊行刑過程的法新社記者說，由於被鞭打女子疼痛難耐，行刑曾短暫中止。

除了這對男女以外，13日當天另一男子因與未成年女子發生性關係被鞭笞100下。

檢方指出，鞭打100下後，那名男子還得坐牢75個月。

印尼是穆斯林佔多數國家，亞齊則是唯一實施伊斯蘭教律法的省分。根據伊斯蘭教律法，賭博、通姦、飲酒及同性戀等罪行可判處鞭刑。

© 2022 AFP