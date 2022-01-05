人權團體遭解散 史家：克宮控制現在還想控制過去

（法新社莫斯科5日電） 批評家與歷史學家今天表示，俄羅斯解散知名人權團體「紀念」（Memorial），是克里姆林宮不只想控制俄國的現在、也意圖控制俄國過去的最佳明證。

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俄羅斯最高法院上周以違反爭議性「外國代理人」（foreign agents）相關法規，下令關閉「紀念」的核心架構「紀念國際」（Memorial International）。 此舉可謂過去1年俄國當局史無前例大動作掃蕩反對派的縮影；過去1年中，頭號批評者納瓦尼（Alexei Navalny）與其支持者皆被捕入獄，獨立媒體也被迫關門。 「紀念」不只是人權團體，自1989年成立以來，它還持續記錄史達林時代整肅事件，與試圖美化蘇聯時期的總統蒲亭（Vladimir Putin）立場捍格。

如今「紀念」已成為過去，歷史學家害怕話語權就此由偏愛不同歷史版本的人掌控，例如有通天本領的安全單位。

歷史學家索科洛夫（Nikita Sokolov）表示：「他們正設法創造單一論述，他們自己的版本。」

「『紀念』承載的是另一版本的人民記憶。」

這個團體龐大的檔案庫記錄史達林時期的受害者苦難，1930年代俄國幾乎每戶受害人家都有收錄。

但在這場高度受矚目的終審中，檢方指控「紀念」詆毀蘇聯時期的記憶。

法官賈菲亞羅夫（Alexei Zhafyarov ）在裁決時表示：「身為勝利者的後裔，我們為何該感到羞恥後悔，而不是對光榮的過去自豪？」

俄國年輕一代在掌權20年的蒲亭時代長大，學校歷史課本對史達林時期的罪行輕描淡寫，當局灌輸這種觀念更加變本加厲。 政治專家馬卡金（Alexei Makarkin）表示：「在這個『精簡版』的蘇聯歷史中，國家清白無罪。」 在克宮版的歷史中，史達林被描繪為第二次世界大戰的勝利者，而非將數以百萬計俄國公民槍斃或送往勞改營的獨裁者。

© 2022 AFP