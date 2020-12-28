人權團體：COVID-19疫情衝擊公民自由

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（法新社巴黎28日電） 人權團體表示，各國政府採取對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的措施，已使全球公民自由受限；專制政權有時難以牢牢掌控快速變遷的社會，也試圖運用防疫限制來鞏固控制。

各國當局已紛紛禁止示威、延後選舉，甚至加強壓迫活躍人士。未來就算疫情結束，仍能感受到這場公衛緊急事件帶來的政治衝擊。

在西非的幾內亞，政府以抗疫為由禁止所有示威，直至進一步通知為止。中歐的匈牙利將維持緊急狀態至明年2月。

奈及利亞當局鎮壓反對限制措施的抗議，造成數人身亡。玻利維亞把大選延後數個月。在法國兩度實施、總計超過3個月的封城期間，民眾得填寫表格才能踏出家門。

根據總部設在瑞典的國際民主及選舉協助研究所（IDEA），61%的國家曾在11月底前，實施「從民主、人權角度看來令人憂心的」防疫措施。

國際民主及選舉協助研究所在報告中表示：「這些（措施）違反民主標準，因為它們跟衛生危機相比，不是不成比例、違法、無限期，就是沒有必要。」

報告指出，儘管這類令人擔憂的局勢發展在民主國家較不常見，「仍舊相當普遍」。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）也曾警告，雖然有很多政府採取合理的暫時性防疫措施，「也存在一些令人極其憂心的案例，意即政府似乎利用2019冠狀病毒疾病，來掩護侵犯人權的行徑」。

總部位於法國巴黎的無國界記者組織（Reporters Without Borders）針對2020年提出的報告則寫道，抗疫緊急措施「明顯造成新聞與資訊被封鎖」，並導致記者被拘留，有時更遭到監禁。

根據美國非政府組織（NGO）「自由之家」（Freedom House），自疫情開始以來，「已有80個國家的民主人權狀況惡化」。

© 2020 AFP