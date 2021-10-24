人權觀察籲聯合國施壓馬利調查軍人涉就地處決案件

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由美國、法國和尼日駐聯合國大使領導的安全理事會代表團今天來訪，希望在2天的會談中，推動軍方率領的過渡政府讓9個月來歷經兩次政變的馬利回歸民主體制。

國際社會已施壓要求政變領袖遵照西非經濟共同體（ECOWAS）設下的期限，於明年2月27日之前舉行總統大選。但馬利當局公開表明他們可能會錯過這個期限。

人權觀察昨晚發布聲明說，聯合國代表團應利用這次出訪，施壓馬利當局「調查一連串疑似由政府安全部隊執行的就地處決、強迫失蹤和隔離拘禁作為」。

人權觀察表示，9月以來，至少有14名遭安全部隊拘留的人失蹤或至今仍遭到隔離拘禁。

這個組織說，有3人於這個月稍早遭軍方逮捕後疑似遭到處決，遺體已在軍營附近被人發現。

人權觀察沙赫爾（Sahel）地區主任杜夫卡（Corine Dufka）在聲明中說：「馬利軍人涉及連串暴行，過渡政府不該坐視不管。」

馬利軍方本月稍早曾說，軍方已經調查網路上刊載的這些據稱為刑求和受害者遺體的照片，涉入者已經受到懲處，並「交由憲兵處置」。但軍方否認是就地處決的共犯。

根據官方行程，聯合國這支包含中國、印度、俄羅斯代表的15人代表團，將會見馬利有關當局、公民社會團體、以及多個簽署2015年和平協議的武裝團體。

但即便有和平協議，馬利這個有多達至少20個不同種族的貧窮非洲內陸國 ，仍頻受聖戰士和族群互鬥蹂躪，並於2020年8月和今年5月兩度發生政變。

© 2021 AFP