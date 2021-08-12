人權觀察：巴勒斯坦團體炮擊以色列 構成戰爭罪

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（法新社耶路薩冷12日電） 國際非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）今天表示，今年5月，加薩走廊與周邊地區爆發激戰，巴勒斯坦武裝團體對以色列數座城市發動火箭和迫擊炮攻擊，構成戰爭罪。

總部位於紐約的人權觀察分析從加薩走廊發動的攻擊。這些攻擊造成12名以色列平民死亡，數十人受傷。

人權觀察表示，誤射或沒有射抵目標的火箭，也造成「加薩走廊人數不明的巴勒斯坦人」死亡或受傷，至少有7名巴勒斯坦平民身亡。

在11天衝突中，巴勒斯坦武裝團體在加薩走廊朝以色列發射4000多枚火箭，以色列發動空襲加薩反擊。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）昨天譴責巴勒斯坦武裝團體利用，或可能利用了在加薩走廊的學校地下隧道，讓學生和教職員「身陷險境」。

人權觀察先前指控以色列「在附近沒有發現明顯的軍事目標」的情況下，對加薩走廊發動連番致命空襲，導致數十名平民身亡，觸犯戰爭罪。這場衝突在5月21日以雙方停火告終。

人權觀察在今天發布的報告中，援引巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）和其他武裝團體的聲明。聲明表示，他們對特拉維夫（Tel Aviv）和其他以色列城市發射一連串火箭。

人權觀察表示：「根據國際人道法或戰爭法，交戰各方只能攻擊軍事目標。對平民居住的地區發射這樣的火箭觸犯了戰爭罪。」

© 2021 AFP