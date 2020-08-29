《我有一個夢想》57年後 林肯紀念堂前呼籲族裔平等聲浪高漲

美國數萬名民眾周五（8月28日）在華盛頓特區聚集，他們在林肯紀念堂前呼籲族裔平等與司法改革。此次大遊行正值人權運動領袖馬丁·路德·金髮表著名演講《我有一個夢想》57周年之際，抗議者卻表示，當下美國如同處在一場“噩夢”之中。

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本台法語組報道稱，這次自疫情暴發以來華盛頓最大規模的大遊行是在老一代民權領袖、美國非裔浸信會牧師阿爾·沙普頓的號召下舉行的。遊行主題為“把你的膝蓋從我們脖子上挪開”，抗議近期警察暴力執法多起惡性事件。沙普頓在林肯紀念堂演講時呼籲：“我們需要就種族主義問題展開對話！”

繼弗洛伊德事件，8月23日，威斯康星州基諾沙市29歲的非裔男子雅各布布·布雷克(Jacob Blake)被警察從背後連續槍擊，再次點燃了美國民眾的怒火。

報道說，當天的遊行集會上，黑人領袖馬丁·路德·金的兒子馬丁三世也發表了講話。他說，美國人民如今正處在一個“破碎”的社會中，雖然當天正值馬丁·路德·金《我有一個夢想》演說發表紀念日，但美國當下實際正處在一場“噩夢”之中，“如今，民主正被膝蓋鎖住了咽喉”。

示威活動邀請了諸多受害者家庭參加，參與遊行的民眾表示，美國當下的歧視與不公現象必須被“公之於眾”，為了下一代能夠安全生活，美國“必須作出改變”。

據悉，白宮在華盛頓大遊行前已提高警戒，再次加裝安全圍欄。此前6月初全美爆發抗議活動之初，白宮也曾提前安裝防護圍欄。

此外，為了聲援布雷克，NBA多個球隊8月27日宣布罷賽。截至目前，已經有多位美國體育明星公開譴責美國種族歧視和暴力執法。

面對有NBA球隊以這樣的高調方式喚起人們對民權運動和社會不公的關注，前白宮立法事務主管、現副總統彭斯的辦公室主任馬克·肖特告訴媒體說，白宮方面不會對這樣的事件有任何官方評論。

另據美國之音今天報道稱，NBA在球員們與聯盟達成協議後，定於星期六恢複比賽。協議將包括增加美國總統選舉的投票便利性。

在達成協議之前，布雷克事件激起了由球員為主導的抗議。從星期三開始，因球員抗議他們所認為的警察暴力和黑人遇到不公正，NBA球賽被推遲。