蓬佩奧：巨大宗教壓迫在當今中國發生 梵蒂岡應嚴肅對待

美國國務卿蓬佩奧10月9日在接受廣播節目休·休伊特秀（The Hugh Hewitt Show）專訪時表示，面對宗教自由在中國境內遭受的巨大壓迫，作為造福世界的強大力量，並能起到重要影響的羅馬教廷應該要認真對待。

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蓬配奧在參加休伊特的節目時，二人首先就新冠疫情與北京當局的責任問題進行了討論。休伊特稱，就在美國於國內外領導抗擊疫情期間，根據皮尤研究中心最新發布的，對多個發達國家民眾就中國民調的看法顯示，大多數受訪的國家民眾都持有負面看法。休伊特問道，“中國共產黨是否應對這一噩夢負責，他們藏了疫情，隱瞞了它，且還在進行隱瞞”。蓬配奧對此給予肯定答覆，並指他曾與休伊特在節目中談到過中國官方讓記者消失，把對疫情進行預警的醫生消失，在疫情初期“明知不應如此”仍然讓大量人員從武漢出行等。蓬配奧說，“這就是專制政權所做的事情。現在全世界都可以看到它。正如總統所說，中國共產黨將為這種瀆職行為付出代價。”

隨後，二人還就香港局勢和香港國安法給當地居民帶來的負面作用進行了討論。蓬配奧稱，“如果人們的言論與中共認為適當或有用的言論不相吻合，那麼他們現在有的一項國家安全法將全世界所有公民，甚至不僅是香港境內的公民都置於險境。世界可以看到這一點，世界可以看到香港人民現在受到了彷彿，他們只是中國境內的另一個共產主義城市的對待。我認為你看到的反應不僅是世界人民正在作出的反應，而且是世界各國領導人為保護自己和人民免受中共向他們提出的挑戰所做的努力。”

休伊特在採訪中還對羅馬教廷處理中梵主教臨時任命協議的作法提出批評。對此，蓬配奧表示，他剛剛從梵蒂岡回來並在滯留途中與教廷領導層就這一系列問題進行了探討。他說，“聖座有能力施展巨大影響力。他們的道德見證非常重要，我們需要他們在世界舞台上談到當今中國內部正在發生的令人震驚的活動：巨大的宗教壓迫，聖經的漢化，宗教建築的拆除-不只是基督教的建築 ，（還包括）天主教的建築，而包括每一種宗教-對穆斯林的壓迫都是令人震驚的-規模上的恐怖，這是自1930年代以來我們看到的最糟糕的情況，正在新疆發生的事情。”

蓬配奧說，“我已呼籲天主教會和梵蒂岡的天主教領袖捍衛這些人。教會歷來都是這樣做的。教宗保羅二世曾是扭轉潮流，在歐洲創造自由，摧毀蘇聯和為受蘇聯壓迫人民的自由（發聲）的重要組成部分。”他說，“ 今天我們需要同樣的道德見證。教廷是造福世界的強大力量，我們需要他們以嚴肅、關切和我所知道與他們非常珍視的信念相一致的方式來談論這一問題。”蓬配奧在隨後的節目中還與休伊特就其剛剛結束的對日訪問進行了介紹。採訪中，蓬配奧再次表達了希望能將美日印澳四國，作為印太地區重要的民主國家之間對話的形系進行制度化的期望。