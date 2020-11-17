加外長重申嚴重關切新疆維吾爾人遭遇 加代表要求聯合國調查

加拿大外交部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）11月16日重申，加拿大對中國在新疆迫害穆斯林維吾爾人的行為表示嚴重關切，但他沒有像加拿大常駐聯合國代表李博（Bob Rae)那樣稱其為“種族滅絕”。

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商鵬飛星期一在渥太華參加內閣會議後對記者說，加拿大對北京對待少數民族的態度 “嚴重關切”，並指出加方過去有關這一問題的公開聲明。他說，“我已經私下和公開向中國外長提出了這個問題，我將繼續這樣做。”上個月，加拿大國會眾議院國際人權小組委員會在一份報告中得出結論說，中國當局對維吾爾人的待遇是“種族滅絕”。北京則拒絕接受該報告，認為其毫無根據。商鵬飛周一在發言中沒有提到那份報告內容。

李博15日告訴加拿大廣播公司（CBC）指，他已經要求聯合國人權理事會調查中國在新疆對待維吾爾人的情況。他說，需要進行調查，以收集證據，並證實他認為“中方的所作所為有一些方面符合《防止及懲治滅絕種族罪公約》中有關種族滅絕的定義”。對此，中國外交部發言人趙立堅在周一的記者會上回應稱，“我來之前查了有關的數字。2019年加拿大人口增長率是1.42%，而且絕大多數增長的人口來自外來移民。”他說，“我可以給你幾個數字。2010年至2018年，新疆維吾爾族人口從1017萬上升至1272萬，增加255萬，增幅為25%，大約是全疆人口增幅14%的兩倍，也明顯高於漢族人口的增幅2%，達漢族人口增幅的12.5倍，更是加拿大人口增幅的約18倍。”

趙立堅說，“我想試問這位加拿大大使，如果他非要找出誰最符合種族滅絕的定義，恐怕受迫害的不是維吾爾族，而是加拿大人民吧？從我剛才列舉的數字和我反問你的問題，大家可以看出，這位大使的話是多麼荒謬可笑。我也建議這位大使，在刷存在感的同時，是不是事先要做好家庭作業，以免貽笑大方。”當被記者問及趙的發言時，商鵬飛僅表示，維護人權是加拿大外交政策的一個關鍵部分。

商鵬飛說，“我們會站出來，只要我們覺得合適，我們就會說出來”。“在新疆問題上我們已經這樣做了，最近在香港問題上我們也這樣做了，我們將繼續這樣做。”他說，“我想加拿大人期望加拿大為人民、為自由、為自由、為民主、為尊重人權而發聲和站出來。”加拿大是上個月聯合批評北京對待維吾爾人待遇的39個聯合國成員國之一。這些國家還要求中方允許國際獨立調查人員訪問新疆，親眼看看那裡的情況。