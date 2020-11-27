歐盟據報將於下月國際人權日通過馬格尼茨基制裁機制

據悉，在歐盟成員國暫時批准《歐洲馬格尼茨基法案》後，歐盟將從下個月開始行使權力，對參與侵犯人權的個人進行資產凍結和旅行禁令等制裁措施。

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英國《衛報》11月27日報導指，這些限制性措施將在12月10日國際人權日正式簽署，以紀念聯合國大會通過《世界人權宣言》77周年。其將針對那些參與種族滅絕、酷刑、任意逮捕或拘留等侵犯人權行為的個人。由該報獲得的一份決定副本指，該法案“建立了一個有針對性的限制性措施框架，以解決全球範圍內嚴重侵犯和踐踏人權的問題”。歐盟目前無權對個人實施旅行禁令，因為權限在各國政府手中，而歐盟的其他制裁權力是有地域針對性的，非針對個人。

荷蘭政府去年11月在海牙議會通過決議後，發起了關於歐盟內部制定自己版本的美國《全球馬格尼茨基人權問責法》的討論。這一命名是為了紀念俄羅斯稅務會計謝爾蓋·馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）。他因曾參與揭發俄羅斯政府腐敗，於2008年11月被俄羅斯執法機關拘捕。他在被羈押期間遭到虐待，並因健康持續惡化於2009年11月16日在到莫斯科東北部的一座監獄中去世。美國國會通過的這一法律授權美國政府對違反人權及國外顯著腐敗人士實施制裁，措施例如禁止入境、凍結並禁止官員在美國的財產交易等。

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）10月31日發表博客文章指，歐盟現在正處於建立全球馬格尼茨基人權問責機制，這一漫長而複雜進程的最後階段。他稱，一旦歐洲理事會接下來通過相關法律文書，這一機制將使歐盟對全齊各地的侵犯人權肇事者加以制裁。他續指，歐盟即將建立的機制只關注侵犯人權的行為，而美國的版本還包括打擊腐敗內容。

歐洲議會曾多次呼籲歐盟通過類似美國頒布的立法，允許歐盟集團不分國籍地針對個人進行制裁。北歐理事會的八個成員國--丹麥、芬蘭、冰島、瑞典、挪威、法羅群島、格陵蘭島和奧蘭島曾表示，如果歐盟不同意，他們將通過自己的法案。與俄羅斯接壤的拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞也已經有了這樣的立法。

報導稱，在荷蘭政府的遊說下，歐盟框架將不會帶有馬格尼茨基的名字，荷蘭政府認為，任何特定國家都不應該感到被針對。普京曾被美國的相應立法行為激怒，他隨後禁止了美國人收養俄羅斯兒童。據悉，歐盟新的人權制裁製度已於星期四由27個成員國的外交政策專家達成一致，接下來將在12月7日由外長們正式批准，極有可能會在12月10日通過書面程序批准通過。