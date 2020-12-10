歐盟理事會全票通過歐洲馬格尼斯基人權法案

歐盟理事會在12月10日全票通過了歐洲版的馬格尼斯基人權法案，此前對該法案持有保留的匈牙利終於在最後一刻與歐盟其他國家統一了立場。該法案的一大推手，法國執政黨參議員André Gattolin向法廣介紹了該法案運作規則，尤其對每一個制裁法案通過是否必須獲得歐盟所有成員國的首肯作出了具體說明。

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法廣：首先請您評論以下通過該法案有何具體的作用？

André Gattolin：歐盟理事會今天以全票通過的表決結果通過了歐洲版的馬格尼斯基人權法案，這是歐洲在捍衛人權的立法領域的一大進步，該法案可以允許歐盟對歐盟境內以及境外所有侵犯人權的個人以及集體作出有效的制裁。因為到目前為止，歐盟只能採取整體的制裁措施，例如，在俄羅斯吞併克里米亞之後，歐盟對俄羅斯採取了經濟與技術制裁措施，但是，這些措施不僅損害了俄羅斯普通民眾的生活，而且還為俄羅斯政府提供了攻擊歐盟的材料，並且使民眾對他們的支持率不斷增加。馬格尼斯基法案可以允許歐盟對侵犯人權的政府官員進行直接的制裁，禁止他們入境歐盟，沒收他們在歐盟的所有資產等等，可以更加準確地打擊人權侵犯者。在歐盟之前，美國最先在2012年就通過了馬格尼斯基法案，之後，加拿大，英國以及北歐的波羅的海三國也先後通過了類似的法案。歐盟在捍衛人權領域從此擁有了新的工具。

法廣：歐盟馬赫尼斯基法案的具體實施是否每一次都必須獲得歐盟成員國的全票通過？

André Gattolin：這就是問題的關鍵所在，原則上是的，我們正在同國際上頂尖級的司法專家研究法案落實法案的具體實施規則，試圖在實施規則中明確在某些特殊的情況下，可以越過全票通過原則。期待從明年開始就可以具體實施該法案，當然，第一個上歐盟馬格尼斯基法案的制裁名單的人很可能是一個與歐盟沒有重大利益關係的國家，這是為了更加容易獲得歐盟所有成員國的支持，也就是說，不太可能是中國。但是，一旦有了先例，下一步制裁別的國家就會容易得多。

此外，André Gattolin還在訪談中介紹說，他與法國國民議會的議員Mireille Clapot 女士提議歐洲議會將明年的薩哈羅夫人權獎獎勵給為推動馬格尼斯基法案而在全球奔波的馬格尼斯基生前的合作者 Bill Browder。