紐時：阿里巴巴開發維吾爾族人臉識別工具

《紐約時報》12月16日報導指，中國科技巨頭阿里巴巴提供人臉辨識軟體，可讓企業用戶識別新疆維吾爾族。據悉，這可能讓阿里巴巴成為捲入當局對穆斯林少數族裔打壓的最新一家中國公司。

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報導稱，據美國網絡視頻監督研究公司IPVM發現並與《紐約時報》分享的網頁顯示，阿里巴巴的雲計算業務網站展示了客戶能夠如何使用其軟件檢測圖像和視頻中的維吾爾族及其他少數民族的面孔。該網站稱，這一功能被內置於阿里巴巴的軟件中，用於幫助網絡平台監控與恐怖主義、色情和其他危險類別相關的數字內容。目前尚無法確定阿里巴巴的客戶是否或如何使用這種少數民族偵查工具。但其遭到濫用的風險很高。例如，社交媒體平台可以自動標記視頻，進行額外審查，如果視頻中包含被軟件判斷為維吾爾人的面孔，它甚至可以提醒當局注意。

在紐時本周向阿里巴巴詢問有關該工具的情況後，該公司對其網站進行了編輯，刪除了涉及維吾爾人和少數民族面孔的內容。“提到種族指的是在探索我們的技術能力時，在測試環境中使用的一種特色或功能，”阿里雲的一名代表在書面聲明中表示。“它從未在測試環境之外使用過。”阿里巴巴拒絕透露更多有關測試的信息，也拒絕解釋為何有關該功能的信息被包含在軟件的官方資料里。該公司也拒絕就為何一直在測試檢測少數民族面孔的工具置評。

阿里巴巴的股票在紐約證券交易所交易，由國際投資大戶持有。耐克、星巴克、拉夫·勞倫等全球品牌都利用其平台向中國消費者銷售產品。阿里巴巴也是奧運會官方雲服務合作夥伴。去年，美國政府將28家中國實體加入貿易黑名單，其中包括監控設備製造商和人工智能初創企業，因為擔心它們在鎮壓行動中所起到的作用。上個月，白宮禁止美國人投資有中國軍方背景的一批企業，以切斷中國企業進入美國資本市場的渠道。

《華盛頓郵報》上周報道指，中國通訊巨頭華為已經測試了一款軟件，當監控攝像頭髮現維吾爾人的面孔時，該軟件可以自動提醒警方。該報道援引了在華為網站上發現的一份文件，這導致法國足球明星格里茲曼(Antoine Griezmann)宣布終止了與該公司的合作。他一直是華為智能手機的品牌大使。一位華為發言人告訴《華盛頓郵報》，該工具“只是一種測試”。

報導指，阿里巴巴的網站此前曾表示，用於檢測維吾爾人和其他少數民族面孔的工具是其“內容安全”服務的一部分。該服務可幫助阿里巴巴的雲客戶在從上傳到其數字平台的圖像、視頻、文本和文檔中標記有潛在風險的材料。阿里巴巴網站解釋稱， “隨着政府監管的日漸嚴格，這些都是各網站及平台亟待認真對待和管理的工作。”根據阿里巴巴網站的說法，內容安全服務可以使用靜態圖片和 視頻 執行“敏感人士的面部識別”。該網站的描述說，當獲得面部圖像時，該軟件可以尋找特徵，包括該人是戴着眼鏡還是在微笑。

報導提到，在阿里巴巴本周修改相關描述之前，他們曾說過該軟件還可以評估其他兩個屬性：一個人是否具有“亞洲”血統以及是否是“少數民族”——在另一個頁面上，這個包含在括號里的描述指的是維吾爾族。該公司同一軟件的英文在線文檔中沒有提及對少數民族的檢測，這可能表明該功能主要供中國客戶使用。據了解，阿里巴巴並不是中國唯一兜售種族特徵自動分析工具的公司。

報導稱，中國雲計算服務供應商，金山雲(Kingsoft Cloud)在其網站上描述了可以使用面部圖像預測“種族”以及其他特徵的技術。根據IPVM發現並與時報共享的金山雲網站上的一個頁面和一個文檔，該公司的軟件可以評估一個人的種族是“維吾爾族”還是“非維吾爾族”。紐時向金山雲詢問有關該軟件的信息後，該公司從其網站上清除了這些頁面。它在一份書面聲明中說，有關工具從未出售給客戶，並且無法區分維吾爾人的面孔。

聲明說，該軟件因為管理不嚴通過了公司的內部審查流程，公司正在對審查機制進行評估，以確保監督到位。金山的聲明寫道，“基於任何種族的標籤都是不合適的，並且與金山雲的政策和價值觀不一致。”聲明說。“我們的產品絕不會嘗試識別和標記特定種族。”據了解，金山雲在納斯達克證券交易所上市。