英國將出台政策打擊企業涉及新疆強迫勞動

自倫敦方面消息，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）預計將於本周通過對在新疆購買商品的公司提出更多限制性要求，以及可能對被認為在相關侵犯人權行為中起重要作用的中國官員進行制裁，來應對其國內就英國在新疆強迫勞動共謀的顧慮和批評聲音。

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英國《衛報》1月10日報導指，拉布本周將發布的建議或將包括，如果相關公司未能履行承諾，未在其供應鏈中表現出應有的防止強迫勞動的努力，則將受到英國政府的處罰。報導指，關於全面禁止採購新疆棉花的建議被認為是不可行的。拉布和貿易大臣特拉斯（Liz Truss）將於周三在英國議會下議院宣布這些具體措施。而隨着新疆維吾爾穆斯林人權問題及強迫勞動問題得到媒體廣泛關注，英國議會中執政的保守黨內部及在野的工黨等多個政黨越來越多出現要求英政府採取應對措施的呼聲。

報導指，英方將宣布採取的這些措施也是由於保守黨人權委員會（CPHRC）要求政府採取更多措施應對中國挑戰。英國馬莎百貨公司（Marks & Spencer）6日簽署了抵制新疆強制勞役產品的“呼籲行動”，該公司每年使用從各個渠道獲得的大約4萬噸棉絨。此前，美國國土安全部曾於去年12月2日宣布，將在美國所有入境口岸扣留包含新疆生產建設兵團（XPCC）的棉花和棉製品的貨物。這份暫扣令是美國海關與邊境保護局在過去三個多月內宣布的針對來自新疆地區強迫勞動產品的第六次執法行動。

報導稱，英國外交部並不認為其供應鏈措施代表了英方對英中關係的明確新立場，也不會提出制裁參與鎮壓香港民主自治的官員。但中國即將離任的駐英大使劉曉明上周曾表示，兩國關係 “取決於英國是否將中國視為合作夥伴或競爭對手，是否尊重中國的核心利益和重大關切，是否遵守包括不幹涉對方內政在內的國際關係基本準則”。據了解，拉布和特拉斯預計將宣布會擴大根據《英國現代奴隸法案》（MSA）承擔報告義務的機構數量；對現代奴隸制聲明的內容、時間和發布引入具有約束力的規則；並建議成立一個單一的執法機構來監督該法律地遵守情況。此外，英方還在考慮對不遵守該法的組織進行有限的經濟或民事處罰。

報導指，另有多達五名中國官員被英方考慮實施《馬格尼茨基法案》制裁，制裁對象是參與侵犯人權的人士。對此，英國外交部則拒絕提前討論誰可能很快受到制裁。英國外交部發言人說，“我們對中國的態度植根於我們的價值觀和利益。但是，如果我們有擔憂，我們會提出來，並讓中國承擔責任。在新疆維吾爾族穆斯林的待遇問題上，我們一直都是這樣做的。” 英國議會下議院的兩個專門委員會正在調查新疆強迫勞動問題。正如上文所提到，隨着英國公眾意識對相關問題的增強，許多時尚品牌越來越擔心它們會被揭發採購新疆出產的棉花，並開始爭相對其供應鏈作出承諾。

報導指，拉布還將闡述他反對上議院的一項跨黨派修正案的態度。該修正案賦予英國法院宣布國家作為單位是否犯下種族滅絕罪的權利。一群保守黨下議院議員正在支持上議院通過的這項修正案。該修正案提出，如果英國高等法院作出初步評估，認為該國已經或正在實施種族滅絕，其則要求英國政府不要與相關國家達成雙邊貿易協議，包括與中國的貿易協議。該修正案得到了前保守黨領袖伊恩·鄧肯·史密斯(Iain Duncan Smith)和工黨人權大律師肯尼迪（Helena Kennedy）等人的共同支持。據悉，英政府則反對這項措施，理由是其認為種族滅絕罪的認定應由國際法庭來裁定。