加保守黨提交動議 要求議會宣布維吾爾人遭受“種族滅絕”

加拿大保守黨領袖艾林·奧圖爾（Erin O'Toole）2月18日通過推特發表聲明表示，加保守黨在國會下議院提交動議，要求下議院正式宣布中國政府對新疆維吾爾族人實行的高壓政策為“種族滅絕”行為。奧圖爾稱，“我們呼籲特魯多總理正式採取這一立場。我們呼籲結束沉默。”

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奧圖爾當天發表的聲明寫道，“在世界各地，我們莊嚴地說出了永不再犯這句話，但如果不採取行動，這句話就會落空。要想不再發生，就必須在發生更多暴行之前採取行動。我們不能說永不再來，而對政府協調的強姦、酷刑、灌輸和強迫絕育視而不見。”他稱，“我們不能保持沉默。沉默只會幫助那些犯下危害人類罪的人，而絕不會幫助受害者。”

奧圖爾說，“ 今天，加拿大保守黨呼籲加拿大國會承認中華人民共和國目前正在對維吾爾人和其他突厥穆斯林進行種族滅絕。”他稱，“我們呼籲特魯多總理正式採取這一立場。我們呼籲結束沉默。就人口而言，加拿大可能是一個小國，但就我們對人權的承諾而言，我們是一個高大的巨人。此時此刻，遠在半個世界之外的100多萬人需要我們發出這種聲音”。

加拿大保守黨負責外交政策發言的下議院議員莊文浩(Michael Chong)提出了這一動議。動議內容包括，“鑒於(一) 加拿大政府的政策是在可能的情況下，在承認種族滅絕時與其盟國一致行動，(二) 美國兩黨達成共識，連續兩屆政府的立場是維吾爾族和其他突厥族穆斯林正在遭受中華人民共和國政府的種族滅絕；因此，眾議院承認中華人民共和國目前正在對維吾爾族和其他突厥穆斯林進行種族滅絕，並呼籲政府正式採取這一立場。”

據悉，該動議對加拿大政府的政策指定沒有約束力，也沒有規定下一步應該採取什麼措施。預計下周一將進行投票。但這項動議獲得了加魁北克黨團、新民主黨和綠黨議員的支持。一名魁北克黨團議員對動議作了改動，加上了呼籲國際奧委會易地舉辦2022年冬奧會的內容。

加拿大外長加諾（Marc Garneau）強調，加拿大政府對新疆維吾爾人的境遇保持密切關注，並將和盟國一道採取行動。面對保守黨和輿論壓力，特魯多近日回應稱，加拿大譴責中國政府在新疆踐踏人權的行為，但是種族滅絕是個“很嚴重的說法”，不應隨便使用。