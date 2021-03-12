歐盟將就侵犯新疆人權制裁4名中國官員和一家實體

《華爾街日報》3月11日援引多位外交官的話報導指，歐盟將自1989年天安門事件以來首次把制裁矛頭對準中國。歐盟將就新疆人權問題制裁四名中國官員和一家實體。

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歐盟高級官員周四同意把去年年底通過的歐版《馬格尼茨基法》制裁機制的矛頭指向中國官員。報導稱，歐盟本周圍繞這一問題進行了冗長的談判，再次暴露了歐盟在對華策略上存在的內部分歧。

這次將實施的制裁包括旅行禁令和資產凍結，理由是中國政府在新疆的所作所為被美國和一些歐洲國家認為，是對維吾爾族等穆斯林少數族裔的“種族滅絕”。據悉，這項定仍需要得到正式批准，預計將在3月份晚些時候舉行的歐盟外長理事會會議上獲得通過。據悉，將受制裁的中國官員被列入了一份更廣泛的涉嫌侵犯人權者的國際名單，名單上還有來自俄羅斯、朝鮮和南蘇丹共和國等國的侵犯人權者。

今年2月，歐盟首次動用歐版《馬格尼茨基法案》，制裁參與拘捕俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）的俄國官員。報導提到，由於與北京關係密切的匈牙利政府帶頭反對制裁方案，成員國延至星期四中午才達成協議。歐盟就天安門事件針對中方的制裁至今僅剩武器禁運。