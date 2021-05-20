巴以衝突：聯合國人權理事會特別會議

針對以色列與盤據加薩的武裝組織哈瑪斯爆發暴力衝突，導致平民百姓喪命，聯合國人權理事會20日表示，將就巴勒斯坦佔領區的當前情勢召開特別會議。而巴以雙方都說對方是犯下了“種族屠殺”罪行。

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聯合國人權理事會（The UN Human Rights Council）發表聲明說，預計27日召開的特別會議，將討論“巴勒斯坦佔領區嚴峻的人權狀況”。

聲明指出，召開特別會議是應巴基斯坦與巴勒斯坦當局的要求。巴基斯坦是伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation, OIC）的斡旋國。

這是聯合國人權理事會自15年前創立以來，將召開的第30次特別會議。

聯合國並未立即說明，47個人權理事會的會員國中，有多少國家支持召開特別會議的呼籲，不過至少得有1/3國家支持，召開特別會議才能獲准。

此外，德國總理默克爾（Angela Merkel）則指出，為了趕緊促成中東停火，與武裝組織哈馬斯“間接磋商”是有必要的。

默克爾在歐洲舉行的論壇發表談話表示：“當然，必須與哈馬斯間接磋商。”並說埃及與其他的阿拉伯國家，已試圖在以色列與盤據加沙的哈馬斯之間調停。

默克爾指出：“間接磋商當然哈馬斯必須包括在內，因為沒有哈馬斯將不會達成停火。”

默克爾發表上述談話之際，德國外長馬斯（Heiko Maas）展開在當地為期一天的外交撮合。

馬斯會晤以色列官員，並且另將在約旦河西岸佔領區的拉馬安拉（Ramallah），會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），不過這位德國外長並不打算會見被歐盟視為恐怖組織的哈馬斯。