回應中方官員指控 特魯多：中國甚至不願意承認存在問題

加拿大等44個國家6月22日通過聯合國人權理事會第47次會議對北京在新疆、香港和西藏的侵犯人權活動表示嚴重關切。中方代表當天則和俄羅斯、朝鮮、伊朗等國批評加拿大在歷史上的殖民行為，並特別提及215具原住民兒童遺骸在上月於加國境內一所學校校址內被發現事件。加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）回應指，就維吾爾人問題，“中國甚至不願意承認問題的存在。”

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加拿大駐聯合國大使萊斯利·諾頓（Leslie Norton）周二在發布這項聲明時強調說，徹底了解相關人權狀況十分迫切。她表示，“據可信的報告顯示，有一百多萬人在新疆遭到肆意拘禁，針對維吾爾人和其他少數族裔存在普遍的不成比例的監控，根本自由和維吾爾文化受到限制。還有報道指出存在酷刑或殘忍不人道的屈辱待遇或懲罰、強迫節育、性和性別暴力以及當局強迫兒童與他們的父母分離。” 包括美國、英國、法國、德國和日本在內的 44 個國家簽署了這份聯合聲明，聲明呼籲中國政府立即允許包括聯合國人權事務高級專員在內的獨立觀察員不受限制地進入新疆，終止對維吾爾人和其他穆斯林的任意拘留。聲明亦指，“最後，我們對《國家安全法》下香港基本自由的惡化和西藏的人權狀況繼續深表關切”。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團蔣端公使則代表俄羅斯、白俄羅斯、朝鮮、伊朗、敘利亞、委內瑞拉等國敦促加拿大立即停止侵犯人權行為。蔣端稱，加拿大在歷史上掠奪原住民土地、殺害原住民、消除原住民文化。加拿大一所寄宿學校日前發現200多具原住民兒童遺骸，令世界震驚。據加拿大媒體5月28日報道，215具原住民兒童遺骸在不列顛哥倫比亞省坎盧普斯市一所原住民寄宿學校舊址上被發現。這些兒童是“坎盧普斯印第安寄宿學校”的學生。該學校是加拿大在19世紀末建立的原住民寄宿學校中較大的一所，於1977年關閉。

據了解，從19世紀90年代到20世紀90年代，加拿大估計有15萬名原住民兒童被強迫離開父母，進入寄宿學校學習。2015年，加拿大真相與和解委員會發布關於寄宿學校的最終報告，報告詳細描述了寄宿學校對原住民兒童的殘酷虐待，認為至少有3200名兒童被虐致死。對這一事件，特魯多曾在推特上發文，稱原住民寄宿學校舊址發現215具兒童遺骸的消息“令人心碎”，這是加拿大“黑暗和可恥的”一段歷史。此外，蔣端在發言中還對移民在加拿大拘留中心遭受歧視和非人道待遇表示嚴重關切，指出僅從2006年到2014年，加拿大任意拘留數萬名移民等。

就來自中國官員的指控，特魯多表示，加拿大知道其與原住民的關係已經破裂，但為此專門設立了一個真相與和解委員會，正在努力嘗試解決這些問題。他說，“中國甚至不願意承認問題的存在”。特魯多問道，“中國的真相與和解委員會在哪裡？他們的真相在哪裡？（中方像）加拿大一直以來表現出的開放性，以及加拿大對過去的可怕錯誤所承擔的責任，實際上，其中許多錯誤一直延續到現在，都在哪裡呢？”

特魯多說，加拿大一直在通過漫長的和解之路作出嘗試。“中國甚至不承認存在問題，”他稱。“這是一個相當根本的區別。這就是為什麼加拿大人和來自世界各地的人正在為像維吾爾人這樣的人發聲，他們發現自己沒有聲音，面對一個不承認他們所發生的事情的政府。”加拿大保守黨影子外長莊文浩（Michael Chong）通過聲明表示，保守黨對自由黨政府在這個問題上與加拿大的盟友合作感到鼓舞。但他說，“自由黨仍然拒絕將針對維吾爾人的暴行稱為種族滅絕”。