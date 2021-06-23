聯大連續第29次通過決議要求美國停止對古巴的制裁

聯合國大會星期三(6月23日)在一項決議投票中，第29次以壓倒性多數再次譴責美國對古巴實施的長達60年的經濟禁運，只有華盛頓和以色列投了反對票。這已經是第29次聯合國會員國再次以壓倒性多數支持終止美國對古巴的禁運。

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193 個成員國中，有 184 個國家投票贊成，三個國家投了棄權票。這三個國家分別是哥倫比亞、烏克蘭和阿拉伯聯合酋長國。大約不到十個國家沒有投票，包括巴西和厄瓜多爾。

聯合國從1992年來一直投票支持中止美國對古巴的禁運，但2020年因疫情沒有投過票。

美國僅在 2016 年投過一次棄權票，此前民主黨人巴拉克·奧巴馬 (Barack Obama) 政府就古巴問題進行了和解。

古巴和美國在 2015 年恢復了關係。但前共和黨總統特朗普破壞了這一歷史性的和解：他再次將這個共產主義國家稱為與恐怖主義有關的國家，並對古巴實施了近 250 項新的制裁。 這些措施造成了能源和燃料危機，限制了美國遊客前往該島，並限制了古巴裔美國人向他們在古巴的親屬彙款。

迄今為止，曾與奧巴馬一起擔任副總統的民主黨總統拜登參與了與古巴的和解，但自特朗普於 1 月抵達白宮以來，他並未取消任何制裁措施。

在 2019 年 11 月的最後一次投票中，對古巴的禁運受到了聯合國 193 個國家中的 187 個國家的譴責。 美國、以色列以及由博索納羅領導的巴西首次投了反對票。 只有兩個國家投了棄權票：烏克蘭和哥倫比亞首次投棄權票，其中伊萬·杜克總統是特朗普政府的重要盟友。

59年前實施並多次收緊的美國禁運並沒有結束古巴共產主義政權。

古巴保證，自約翰肯尼迪總統於 1962 年 2 月在冷戰期間對古巴實施經濟禁運以來，對古巴經濟的影響達數百億美元。

古巴禁運是美國法律規定的，只有美國國會才能解除。