美媒：中國以停供疫苗迫使烏克蘭撤出新疆人權聲明

美聯社6月25日援引西方外交官的話報導，烏克蘭日前參與了由加拿大發起的44個國家支持聯合國調查新疆人權狀況的聯合聲明，中國則向烏方施壓，要求其撤回對該聲明的支持，並指除非這樣做否則將扣留運往烏克蘭的中國產的新冠疫苗。

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加拿大駐聯合國大使萊斯利·諾頓（Leslie Norton）22日代表加拿大、英國、法國、德國、日本和美國等44個國家向聯合國人權理事會宣讀了關於中國的聯合聲明，敦促中方允許聯合國人權事務高級專員等獨立觀察員立即進入新疆，調查有關100多萬人被非法拘留的報告，其中一些人遭受酷刑或強迫勞動。烏克蘭曾是這一聯合聲明的簽署國之一。

報導援引兩位西方國家的外交官說，周四，在中國當局警告基輔將阻止向烏克蘭運送至少50萬劑新冠疫苗的計畫後，烏克蘭將其名字從該聲明的支持國名單中撤出。這些外交官不願透露姓名，因為他們無權公開討論此事。烏克蘭已同意購買190萬劑科興疫苗。今年5月初，烏克蘭衛生部長斯特帕諾夫（Maxim Stepanov）說，烏克蘭已收到120萬劑的疫苗。

報導指，中國政府過去也曾在日內瓦外交圈或他國首都向當地政府施壓，不是要求力挺中國發出的聲明，就是敦促不要支持批評、質疑或尋求調查中國人權的聲明。但這些外交官員說，這次中方據稱對烏克蘭施壓的行為代表北京最近加重力道反抗外界對其人權紀錄的批評，以降低國際對中國人權的關注，“這一次還不惜危及民眾健康、甚至是生命”。

其中一位西方外交官稱這是中國“赤膊上陣”的外交跡象。另一位外交官引用了“基輔受到重大壓力的報告”，並補充說，“昨晚代表團告訴我們他們需要撤出。”中國外交部和中國駐日內瓦外交使團的發言人沒有立即回復美聯社尋求評論的電子郵件。烏克蘭當局也沒有立即回應尋求評論的請求。

目前情況仍可能發生變化。根據由47個成員組成的聯合國人權理事會的慣例，各國可以在一屆會議結束後的兩周內將其名字添加到聲明或決議中。目前為期三周半的會議於周一開始，一直將持續到7月13日。