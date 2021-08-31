聯合國：“齊心協力 我們能夠而且必須終止強迫失蹤”

聯合國在強迫失蹤受害者國際日（8月30日）這一天，對非自願失蹤事件（包括逮捕、拘留和綁架）的不斷上升深表關切。聯合國秘書長呼籲所有會員國批准《保護所有人免遭強迫失蹤國際公約》。強迫失蹤經常被用作在社會中散布恐懼的一種策略。強迫失蹤過去主要是軍事獨裁政權的產物，現在也被作為在政治上打壓對手的一種手段在內部衝突中實施。聯合國說，齊心協力，我們能夠而且必須終止強迫失蹤。

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據聯合國官方消息說，強迫失蹤經常被用作在社會中散布恐懼的一種策略。強迫失蹤過去主要是軍事獨裁政權的產物，現在也被作為在政治上打壓對手的一種手段在內部衝突中實施。在強迫失蹤受害者國際日（8月30日）這天，聯合國對非自願失蹤事件（包括逮捕、拘留和綁架）的不斷上升深表關切。秘書長呼籲所有會員國批准《保護所有人免遭強迫失蹤國際公約》。

強迫失蹤經常被用作在社會中散布恐懼的一種策略。這種做法所產生的不安全感並不限於失蹤者的近親，而且還影響到所在社區和整個社會。

聯合國說，強迫失蹤已成為一個全球性問題，並不限於世界某一特定地區。強迫失蹤過去主要是軍事獨裁政權的產物，現在可能在內部衝突的複雜情勢中實施，尤其是作為在政治上打壓對手的一種手段。特別令人關切的是：

對人權維護者、受害者親屬、證人以及經手強迫失蹤案件的律師的不斷騷擾；國家以反恐怖義活動作為違反其義務的借口實施強迫失蹤；在強迫失蹤問題上仍然普遍存在有罪不罰現象。還必須對特別脆弱的特定群體給予特別關注，例如，兒童和殘疾人。

聯合國說，在世界上至少85個國家的衝突或壓迫時期，有成千上萬的人失蹤。

據該報道，聯合國大會於2010年12月21日通過第65/209號決議，對世界各區域強迫失蹤或非自願失蹤，包括構成強迫失蹤部分行為或相當於強迫失蹤的逮捕、拘留和綁架事件增多，以及有關對失蹤事件證人或失蹤者親屬進行騷擾、虐待和恐嚇的報告不斷增多深表關切。在聯大第65/209號決議中，對《保護所有人免遭強迫失蹤國際公約》獲得通過表示歡迎，決定宣布8月30日為強迫失蹤受害者國際日，從2011年開始舉行活動予以紀念。