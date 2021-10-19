邵南希臘抗議冬奧旋即獲釋 香港前保安局長遭打臉

香港前學生代表之一的邵嵐與西藏女學生Tsela Zoksang在2022年北京冬季奧運會火炬交接現場抗議，遭希臘警方拘押一天後獲得釋放，令此前因邵嵐被捕而指要她嘗嘗民主發源地的希臘如何鎮壓「濫用表達自由」滋味的前保安局長葉劉淑儀被打臉。

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邵嵐等二人17日在希臘首都雅典的衛城掛旗，並呼籲全球有良心人士抵制北京冬奧而被捕翌日，據「自由西藏學生運動」的推特帖文，再有四名西藏人士因在冬奧火炬交接儀式現場的中國「大使館人員」要求下，被當地警方強行帶走，令人憂慮與中方關係友好的希臘會嚴懲示威者。

香港人權圈子不少人有同樣憂慮，但有網民指出，希臘是北大西洋公約組織成員國，應該不會代中國出手罰人；而一名前立法會議員亦表示，中國若堅持嚴懲，只會把事件擴大，並非明智之舉。然而，前保安局長、現新民黨主席兼行政立法兩會成員的葉劉淑儀的態度則另樹一幟，她在社交平台推特上發帖，稱「是時候讓流亡海外的香港社運人士邵嵐嘗嘗民主發源地希臘的警方如何維持治安和打壓濫用表達自由了。」

在2019年的反修例運動期間，不少港人和抗爭者指責警方濫用暴力，包括邵嵐所屬的前香港大專學界國際事務代表團，多個國家和聯合國人權理事會的特別報告員亦曾發出同樣批評；但香港警方否認，中港政府和建制派亦支持警方嚴正執法。

結果，邵嵐二人在當地時間18日、原擬上庭的日子獲得釋放，可以離開希臘，上庭的日子押後至明年1月，邵嵐在她的社交平台發帖報平安，指已獲釋，並在被扣押26小時後取回手機。她形容自己很疲累，但健康良好，她感謝各界關注和支持，並對害大家擔心而感到抱歉。

自由西藏學生運動則發帖，再次呼籲公眾發聲，支持抵制2022年北京冬奧。