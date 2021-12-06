歐盟延長對嚴重侵犯人權行為制裁 包括4個中國官員

歐盟理事會今天12月6日宣布延長對世界各地侵犯人權行為的制裁，延到2022年12月8日。該聲明介紹了制裁措施，並說清單中含14人和4個實體。據法媒介紹，4名中共官員和新疆公安局名列其中。

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歐盟理事會的新聞稿說，理事會今天通過一項決定，將對在世界各國嚴重侵犯和踐踏人權的個人和實體的制裁延長一年，直至2022年12月8日。因此，制裁將繼續適用於迄今為止被列入名單的所有個人和實體，但有一個已死亡的人除外，這使制裁名單上共有14人和4個實體。

據法國世界報介紹，被歐盟制裁的中國官員有：新疆公安廳廳長陳明國，他被指控“嚴重侵犯人權”，“任意拘留和有辱人格地對待維吾爾族和其他穆斯林少數民族成員”，以及“系統地侵犯上述族群的宗教自由"。同樣受到制裁的還有前中共新疆黨委副書記、政法委書記朱海侖，新疆政法委書記王明山，新疆兵團黨委書記王君正。另外，新疆生產建設兵團的公安局也在制裁清單內。

歐盟理事會今天的聲明稱，歐盟理事會今天的決定確認了歐盟的承諾，即利用所有工具譴責任何地方發生的侵犯和踐踏人權行為，同時重申人權是普遍的、不可分割的、相互依存和相互關聯的。

這個新聞稿還說，歐盟於2020年12月7日建立全球人權制裁製度，以使歐盟能夠針對世界各地那些對嚴重侵犯人權行為負有責任、參與或與之有關的個人、實體和機構--包括國家和非國家行為者，進行制裁。

歐盟的制裁措施包括：被制裁者的旅行禁令和適用於個人和實體的資金凍結。此外，歐盟的個人和實體也被禁止以直接或間接方式，向制裁名單上的人提供資金。

歐盟今年3月宣布，歐盟制裁的嚴重侵權行為包括：大規模任意逮捕，特別是對中國新疆的維吾爾人；還有朝鮮民主主義人民共和國的鎮壓；利比亞的法外處決和強迫失蹤；俄羅斯車臣對同性戀、雙性戀和跨性別者（LGBTI）以及政治反對派的酷刑和鎮壓；南蘇丹和厄立特里亞的酷刑和法外處決、立即處決，或任意殺害和處決。

據法國世界報所，英國和加拿大也跟隨歐盟對這些人進行制裁。