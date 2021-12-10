世界人權日 :全球人權狀況堪憂 中國多名維權人士及家屬出行再受限

12月10號是世界人權日，聯合國人權高專巴切萊特呼籲國際社會從多個領域着手改善惡化的人權狀況。就在這一天到來前，多名中國維權人士及家屬發現他們的出行再度受限。

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維權律師余文生妻子許艷、人權律師謝燕益、維權律師王全璋妻子李文足等人12月9號紛紛在推特發文表示他們外出受阻或被跟蹤。

許艷在推特上發視頻顯示，她9日上午帶孩子上學時，發現約9人堵在家中，家門完全無法推開，對方告訴她到10日晚間都不能出門；她問對方11日會不會讓她出門後，但未獲答覆。許艷稱，她一直要求當局保證人權、遵守法律，官方也一直在要求或呼籲“依法治國”，“但在世界人權日，他們卻公然把人關在家中，阻止他們出門，這其實是侵犯人權的現象，也對家庭個體造成很大的傷害。“

709案維權律師王全璋的妻子李文足9號也在推特上傳一段當天上午拍攝的視頻，顯示他們一家也受到同樣的待遇。他們夫婦早上在送孩子上學時發現幾個人堵在門口，還說要“替他們送孩子上學”，李文足則氣憤質問對方身份，並表示不可能將孩子交給身份不明的陌生人。門口的兩女一男拒絕告知身份、姓名，男子更表示“你別管，等會兒有人跟你談“

同為709案被註銷牌照的維權律師謝燕益則稱，他所居住的社區門口又開始有人駐守。他的妻子表示帶着女兒去超市時有兩人尾隨。

另外，中國異議人士楊茂東（筆名郭飛雄）的妻子在美國病危之際，他卻於5日傳出再度被抓的消息，目前與外界失聯。中國律師王宇、旅居美國的學者滕彪、藝術家艾未未、六四學運領袖周鋒鎖、王丹等海內外華人也發表聯名信，呼籲中國領導人尊重法律和基本人道，立即釋放郭飛雄，並允許他儘快出國照顧妻子。

《世界人權宣言》 通過了73年，全球人權狀況依然堪憂

聯合國大會於73年前——1948年12月10日通過《世界人權宣言》，為建設一個更美好的世界鋪平道路，就試圖消除不平等現象。這一天被確立為人權日。在12月10日人權日到來之際，聯合國人權事務高級專員巴切萊特發表致辭指出，過去兩年已經以極為慘痛的方式表明，不平等現象激增帶來的代價不可容忍。

在聯合國網站上，巴切萊特刊文指出，不平等助長了疫情，疫情催生不平等，對疫苗覆蓋不平等，環境危機，債務危機等幾個議題提出警告後，同時呼籲徹底變革，她強調，世界事務正處於關鍵時期，人類正遭受2019冠狀病毒病引發的挫折，並努力進行必要的徹底變革，以防止滑入更深的環境災難。她還指出，平等是人權的核心，也是幫助我們度過這一全球危機時期所需的解決方案的核心。但這並不意味着我們必須有相同的外表、思想或行為。

在世界人權日之際，台灣25個人權團體和立委也站出來呼籲大家做一個“人權頑固分子“，共同抵制損害人權的北京當局舉辦冬季奧運。