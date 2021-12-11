聯合國人權高專辦擬未來幾周發布新疆評估報告

自日內瓦方面消息，聯合國人權高專辦發言人科爾維爾（Rupert Colville）12月10日表示，該辦公室正在完成對中國新疆地區人權局勢的評估。

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據路透社報導，科爾維爾向媒體介紹稱，“令人深感不安”的調查結果仍在分析中。據科爾維爾介紹，聯合國人權事務高級專員米歇爾•巴切萊特（Michelle Bachelet）希望在未來幾周內公布報告，與中國官員就擬議中的訪問進行的長期磋商“未取得具體進展”。

英國民間法院“維吾爾族法庭”日前判決中國在新疆對維吾爾人和其他少數民族犯下“種族滅絕罪”。中國駐英國大使館發言人回應稱，“該法庭是一小撮反華分裂分子進行招搖撞騙的政治工具，它不是一個法律機構，沒有任何法定權力，而是一個地地道道的假法庭”。

科爾維爾周五在日內瓦的聯合國簡報會上表示，“‘維吾爾族法庭’揭露了更多令人深感不安的信息，這些信息與新疆維吾爾族人和其他穆斯林少數族裔的受到的對待有關。”

科爾維爾稱，“當然，我們也同樣發現了機構中任意拘留和虐待的模式，強迫勞動做法，以及對社會和文化權利的總體侵蝕。”中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團並未立即回復路透社記者的置評請求。