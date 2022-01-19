美議員致函聯合國要求北京冬奧前公布新疆人權報告

自華盛頓方面消息，美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）1月18日致函聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特（Michelle Bachelet），要求她公開發布人權高專辦對新疆人權情況的評估報告。

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據路透社報導，該委員會主席、美國民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）和共同主席、民主黨籍眾議員麥戈文（James McGovern）周二在聯名信中表示，聯合國人權事務辦公室公布報告“將可以趁着中國舉辦冬季奧運會，國際社會焦點轉移到中國的同時提供全球一個公共服務”，讓全世界了解發生在新疆的事情。

該信函稱，“一年半前，50名獨立的聯合國人權專家對中國壓制人權和基本自由的情況表示震驚，包括新疆維吾爾自治區‘集體壓制人民，特別是宗教和少數民族’。這些專家呼籲聯合國人權理事會‘以一種緊迫感採取行動，採取一切適當措施，監督中國的人權做法’。”

該信函稱，“我們感到失望的是，聯合國人權理事會在新疆維吾爾族自治區的人權狀況仍然十分惡劣的情況下，沒有採納這個傑出的小組提出的任何建議。”美國國會的議員們稱，公布該報告同時還將重申一個事實：“沒有一個國家可以不受監督或凌駕於國際法之上；我們期待着與你們合作，共同致力於保護全世界的人權。”

巴切萊特曾於去年9月表示，人權高專辦正在完成一份與新疆侵犯人權指控有關的評估報告。她去年9月在聯合國人權理事會第四十八屆會議開幕式上指出，“我的辦公室正在完成對有關該地區嚴重侵犯人權指控的現有信息的評估，以期將其公之於眾。”

聯合國人權事務高級專員發言人科爾維爾（Rupert Colville）隨後於12月表示，“令人深感不安”的調查結果仍在分析中。他稱，“我們當然也同樣發現了拘押設施中存在任意拘押和虐待的模式，以及強迫勞動和廣泛侵蝕社會及文化權利的現象。”科爾維爾當時透露，巴切萊特希望在未來幾周內公布該評估報告。