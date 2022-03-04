聯合國人權理事會通過決議調查俄羅斯侵略烏克蘭踐踏人權與人道罪

聯合國人權理事會/俄羅斯/烏克蘭

聯合國人權理事會今天在日內瓦以壓倒性優勢批准了一項決議，贊成成立一個國際調查委員會，調查俄羅斯入侵烏克蘭後的人權和人道主義法律侵犯行為。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道稱，繼本周早些時候聯合國大會以壓倒性的票數要求俄羅斯侵略烏克蘭戰爭停火與撤軍後，俄羅斯今天在聯合國人權理事會再次遭受重大挫折，聯合國人權理事會以32票贊成、2票反對（俄羅斯和厄立特里亞）和13票棄權通過，包括委內瑞拉、古巴、中國、印度和巴基斯坦等國，通過成立國際調查委員會，調查俄羅斯入侵烏克蘭後的人權和人道主義法律侵犯行為的決議。

聯合國人權理事會的投票是在歐洲最大的核電站，即位於烏克蘭南部的紮波羅熱（Zaporizhie）今天遭到俄羅斯軍事打擊，造成火災當日舉行。消息說，烏克蘭最大的熱核發電站因炸彈引發的火災，被烏克蘭消防人員迅速撲滅。

據聯合國發言人說，這是安理會歷史上第一次有決議直接針對俄羅斯。

該決議譴責 "俄羅斯聯邦的侵略造成的侵犯和踐踏人權行為"。

決議要求 "俄羅斯軍隊和俄羅斯支持的武裝團體迅速和可核查地撤出所有國際公認的烏克蘭領土"，並要求緊急設立 "獨立的國際調查委員會"調查，初步設定為期一年，這是聯合國安理會的最高級別調查。

獨立調查員的任務是收集、整理和分析俄羅斯入侵烏克蘭導致的侵犯人權和國際人道主義法的證據"，以便將來進行審判，並確定這些侵權行為的責任人，以便追究他們的責任。

俄羅斯的入侵在全世界引起了震動。根據聯合國的最新數據，由於入侵轟炸，大約120萬人逃離烏克蘭。反戰示威和聲援烏克蘭人的運動成倍增加。