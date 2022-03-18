維權人士李翹楚被以“煽動顛覆國家政權罪”起訴

李翹楚被起訴

維權人士李翹楚被拘押兩年多後，近日當局以“煽動顛覆國家政權罪”對她進行起訴。在網上曝光的起訴書中，首條控罪是李翹楚與憲政學者許志永的“戀人關係” 。許在2020年初因發表給習近平的公開信《勸退書》在廣州被捕。

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據維權網3月18報道，李翹楚的代理律師近日收到臨沂市人民檢察院於今年2月28日提交至中級人民法院的起訴書。

起訴書列出李翹楚數條“罪證”：與許志永繫戀人關係，為許搭建個人博客，宣揚顛覆國家政權思想，並以此認定李翹楚煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度，其行為應以煽動顛覆國家政權罪追究刑事責任。

據介紹，李翹楚生於1991年，北京市人，畢業於中國人民大學勞動人事學院本科，之後赴英國約克大學留學，獲公共政策碩士學位；回國後她在清華大學勞動人事學院從事研究助理工作，長期參與、關注和研究中國勞工、女權及民間維權等議題，研究領域涉及勞工視角的養老保險等政策問題。

李翹楚曾參與為“低端人口”，被強拆和被驅趕的外來農民工的維權行動；曾介入996、MeToo等民間運動，聲援良心犯及其家屬。

2020年武漢疫情爆發後，李翹楚參與志願活動，向環衛工人發放口罩，協助疫區孕婦自助互助，關注疫區（包括方艙醫院）缺乏預防性別暴力措施等問題，引起北京當局不滿，遭每日跟蹤監視等侵權騷擾。

2020年2月15日，許志永因發布勸習近平讓位的公開信在廣州被警方抓捕的次日，李翹楚在北京被捕，在失蹤多日後，她被以涉嫌“煽動顛覆政權罪”指定地點監視居住，4個月後獲釋。

李翹楚獲釋後在推特上發布自己被囚4個月的親身經歷，並聲援其他被捕人士，揭露關押許志永的看守所夥食極差、對許志永施酷刑，及丁家喜律師被“無名關押”（看守所計算機系統中找不到姓名）等問題。

2021年2月6日她被北京市警方約談，隨後被移交至山東省臨沂市警方，被以涉嫌 “顛覆國家政權罪”刑拘。

2021年3月15日，李翹楚被山東省臨沂市檢察院以同罪名正式批捕。

李翹楚現被羈押在山東省臨沂市看守所。2021年8月27日，她的代理律師與她會見後表示，李翹楚“在獄中出現幻聽，需要長期服藥，但不後悔發聲”。家人多次為她申請取保候審，均被當局拒絕。