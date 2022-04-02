人權觀察：中國應釋放維吾爾學者伊力哈木・土赫提的學生們

新疆/人權

人權觀察（Human Rights Watch）3月31號表示，中國政府應立即釋放所有仍被監禁的維吾兒族學者伊力哈木・土赫提的學生。2021年12月一份匿名流出的官方名單顯示，名單上七名學生中的六人在2014年12月被判刑，刑期介於三年半至八年之間。雖然他們可能都已服滿刑期，但仍未明確是否獲釋出獄。

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伊力哈木・土赫提現年52歲，從1994年開始撰文評論中國新疆維吾爾人面臨的社會問題，2014年1月以“分裂國家”罪名被捕，經過完全違反正當程序的審判被判處無期徒刑。人權觀察新聞稿指出，伊力哈木・土赫提及其學生的審判，發生在中國政府針對新疆1,100萬突厥裔穆斯林啟動暴虐的“嚴厲打擊暴力恐怖活動專項行動”的同一年。當局在2016年底將這一行動升級，任意拘留超過一百萬維吾爾人及其他突厥裔穆斯林，將他們關進“政治教育”營或正式的監獄、看守所。

該組織中國部高級研究員王松蓮表示，中國在新疆的嚴厲鎮壓，令人極度擔憂這七名學生仍然受到某種形式的拘押或遷徙限制。 她說：“中國政府應立即恢復他們的自由與權利。”

根據人權觀察、新疆受害者數據庫及其他組織先前紀錄，在嚴打行動期間，有些人原本應從監獄釋放，卻在出獄後不久或立即再次被送進政治教育營或監獄。

前述七名囚犯都是伊力哈木・土赫提在中國中央民族大學的學生，或在他管理的《維吾爾在線》網站擔任志願者，包括：阿卜杜凱尤木・阿卜力米提（Abduqeyum Ablimit）、帕哈提・哈力木拉提（Perhat Halmurat）、阿可拜爾・依明（Akbar [或Ekbar] Imin）、穆塔力浦・伊明（Mutellip Imin）、肖克來提・尼加提（Shohret Nijat）、阿提克木・如孜（Atikem Rozi）和羅玉偉。根據此次外洩名單，七人中的前五人於2014年12月7日以“分裂國家罪”被判刑，且因該已經服滿刑期。此次外洩名單中沒有任何關於羅玉偉的資料。他是這些學生中唯一的非維吾爾人，同樣於2014年12月受審。

這份名單提供了自2014年底以來有關這些學生的最詳細信息，他們的庭審和宣判在當時都沒有對外公開。伊力哈木・土赫提的代理律師劉曉原和李方平當時對媒體表示，這些學生被控分裂國家，分別判處3年到8年不等的徒刑。但他們並未掌握每位學生的具體量刑詳情。劉曉原和李方平是通過這些學生的代理律師獲取相關訊息。

人權觀察的新聞稿還指出，中國政府從未公布這些學生的量刑資料。在最高人民法院的裁判文書數據庫中搜索這些學生的姓名，沒有得到任何結果。

人權觀察指出，這個製作於2015年份外洩名單紀錄18,000多名因政治或宗教罪名判刑的新疆維吾爾人的詳情，包括姓名、性別、民族、出生年月日、身分證號碼、住址、被控罪名、宣判日期等等。匿名消息來源自稱“反對中國政府治疆政策的中國漢人”，於2021年12月將這份18,000名囚犯和另一份10,000名囚犯的名單以電子郵件寄給新疆受害者數據庫。新疆受害者數據庫——自2018年9月起專門紀錄新疆民眾遭拘留、強迫失蹤或其他人權侵害案件的網站——已對名單做過查證。該數據庫表示，這份外洩名單當中的細節與他們收集的其他資料吻合。名單中1,500人的現況先前已由該數據庫做過紀錄。大約20人的部分個人資料或拘押地點，與先前未曾公開發布的紀錄一致。