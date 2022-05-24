震撼: 新疆警方檔案 拘留營中數以千計的面孔 男女老少…

新疆警察檔案

聯合國人權事務負責人米歇爾-巴切萊特進入新疆當天，一個國際媒體集團5月24日公布了數千份據稱是入侵新疆警方電腦獲得的文件檔案，其內容引發震驚。

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在新疆警方檔案（xinjiangpolicefiles.org）網站可見到一系列文件，揭開“再教育營”被關押者的遭遇和警方的各種“操作”。

在這些文件中，數以千計的身份照片，據稱都是在該地區"拘留營"拍攝的，不僅顯示"被拘留者"的面孔，還有姓名等個人資訊，其中有青少年，也有老人和婦女。

據法國世界報介紹，這些文件來自新疆警察檔案，是研究人員阿德里安-贊茲（Adrian Zenz）收到的，由包括法國《世界報》在內的一批國際媒體公布。

據法新社認為，這是為了增加對正在新疆做“閉環”旅行的聯合國人權事務高級專員和代表團的壓力。

這些從中國警方電腦中獲取的新文件，展示了北京對這個穆斯林少數民族的在安全上的強迫症般的執念，並對 "職業培訓中心"對維吾爾人的"再教育"的鎮壓性質進行了重要說明。

法國世界報說，在中國最西部的疏附縣（Konasheher）2018年有超過12%的少數民族成年人被拘留。這個比率超過了斯大林主義的比率。

這些文件是從兩個地區的公安局（PSB）的計算機中提取的，即新疆喀什地區的疏附縣（Konasheher）和伊犁地區的特克斯縣（Tekes），時間跨度為2000年至2018年。數千份計算機文件，452份登記簿，包含了2萬多個被捕維吾爾人姓名，無數的指令、簡報和警察工作報告；這些文件通常用非常官僚和抽象的語言寫成，從內部描述了新的所謂"職業培訓"營地的武裝和脅迫組織，以及在當地部署的警察部隊。