聯合國推遲發布新疆報告

聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特於2022年5月28日星期六在廣州舉行的在線新聞發布會上發言。

聯合國人權負責人巴切萊特訪問新疆後，西方政府與人權活動人士呼籲她儘快發布期待已久的報告。但這份報告可能會被推遲數周或數月。北京被指在新疆對維吾爾人和其他穆斯林少數民族實施大規模虐待。聯合國之前曾宣布將公布一份基於證人證詞和遠程監控的新疆人權報告。而那份報告的即將公布，可能是北京最終同意安排巴切萊特進入新疆的原因之一...

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據《南華早報》今天6月2日報道，聯合國人權負責人巴切萊特有關新疆的報告不太可能馬上發布。巴切萊特辦公室發言人伊麗莎白-特羅塞爾（Elizabeth Throssell）證實，該報告將根據"在這次訪問中的互動和觀察"進行更新。她補充說，一旦定稿，將在公布之前與中國當局分享，就事實評論徵求意見。

據該機構一名前僱員和觀察員說，這一過程可能需要幾周甚至幾個月的時間。需要考慮將其翻譯成六種語言所需的時間，並取決於聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）和中國政府的政治意願。

人權活動人士認為，拖延發布新疆報告，令人懷疑這份報道是否能在聯合國人權理事會下次會議前及時準備好。該會議定於6月12日至7月8日召開。

在中國允許聯合國人權高專巴切萊特夫人到訪新疆之前，聯合國已經宣布將要發布一份有關新疆的，根據大量採訪和遠程監控的報告。也許這是北京終於同意讓巴切萊特訪問新疆的原因之一。

南華早報說，巴切萊特上周在中國對西方外交官講話時曾暗示，將根據她的六天之行撰寫第二份報告。但該機構證實，將只發表一份報告，而且不會說明發布的具體時間。

大赦國際的中國研究員阿爾坎-阿卡德（Alkan Akad）表示，雖然更新拖延已久的報告是合理的，但它不能成為進一步拖延的原因，報告必須反映中國政府侵犯人權的規模和嚴重性。

該報說，中國政府被指控對維吾爾人和其他穆斯林少數民族進行強制絕育和大規模拘禁。包括美國在內的一些政府指責中國在新疆實施種族滅絕，北京方面強烈否認這一指控。

中國官員否認在新疆有侵犯人權的行為，說拘留營是職業培訓中心，以解決激進化和恐怖主義問題。

巴切萊特說，這份報告在去年年底定稿，已經成為一個政治燙手山芋，使聯合國在中國和西方之間陷入困境。

巴切萊特對中國的訪問被北京方面譽為非常成功，卻受到歐洲和美國一些人的嚴厲批評，這促使人們再次關注這份報告的發布。

英國、德國和歐盟都呼籲聯合國人權機構迅速發布這份基於大量採訪和遠程監控的報告。

圍繞着新疆的證據越來越多，這本身已經成為政治上的爭議。

北京的捍衛者說，其中大部分證據來自於敵視中國的政府和研究人員，但西方政府認為聯合國的報告--一位歐盟人士稱其為潛在的 "遊戲改變者"--將為該地區的侵權行為提供無可爭議的獨立證據。

據南早在1月份的報道說，中國政府規定，要想對中國進行任何訪問，聯合國就不能提前公布報告。

德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）在一份聲明中說："我們仍然期待聯合國高級專員儘快公布已宣布的關於新疆人權狀況的報告--包括遠程監測的結果。

英國外交部的一份聲明說，"我們期待着高級專員關於新疆局勢的期待已久的報告"。

歐盟外交事務發言人馬斯里（Nabila Massrali）說，她"鼓勵聯合國人權事務高級專員辦事處作為優先事項發布已經宣布的關於新疆人權狀況的遠程監測報告"。

歐盟還表示對聯合國人權負責人的新疆之行"感到遺憾的是，高級專員被限制與獨立的民間社會組織、人權維護者和拘留中心的接觸，這使她無法評估新疆政治再教育營的全部規模"。

布魯塞爾將在下周聯合國人權高專辦和歐盟的戰略對話中得到巴切萊特的全面介紹。

中國駐歐盟代表團周二6月1日在其網站上發表中文聲明予以回擊說："巴切萊特高級專員在訪華期間的活動安排是根據她本人的意願並通過雙方充分協商作出的"。“巴切萊特還在一次新聞發布會上說，在她訪問中國期間有廣泛的、不受監督的交流。歐方所謂的高級別訪問受到限制是不正確的。"

巴切萊特周六在廣州舉行的在線新聞發布會上說，她參觀了一所監獄和其中一個中心，但未能 "到達這些"職業教育和培訓中心的全部地方"。

巴切萊特說："我向（中國）政府提出，該計畫的運作缺乏獨立的司法監督......缺乏關於在機構中使用武力和虐待的證詞，以及關於不適當地嚴格限制合法宗教活動的報告。

她還呼籲北京當局審查其反恐和反激進化政策，以確保它們符合國際人權標準。