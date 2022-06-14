英國遣送難民到盧旺達航班今晚起飛 聯合國難民署批評此舉“完全錯誤”

在英國和盧旺達間的離岸協議下，包括 8 名非法抵達英國的難民的第一架飛機，將於今晚（6月14日）從倫敦起飛，明早抵達基加利。據法新社指出，除非在最後一刻取消，否則這些人將被英國政府“驅逐”到盧旺達，這是一個被英國聖公會視為“不道德”的爭議項目。

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據了解，作為財政援助的回報，盧旺達承諾在其土地上歡迎英國想要驅逐的外國人，即每年數千人。然後，後者將可以選擇在那裡定居，或被送回原籍國。

然而，一天前，聯合國難民事務高級專員格蘭迪再次批評英國政府關於在盧旺達境內處理前往英國的尋求庇護者的提議，稱英盧兩國4月份宣布的所謂“安置移民”的離岸協議是“完全錯誤的”。

據聯合國新聞網報道，格蘭迪是在英國高級法官裁定政府將尋求庇護者送往盧旺達的首次航班可以繼續啟航後做出上述表示的。

一名高等法院法官上周五推翻了暫停原定於周二進行首次航班的臨時禁令。 當天在倫敦的法院外示威者高喊口號，抗議遣送行動違反人權。有人權組織批評，英國政府的政策不人道，而且將難民置於危險之中。

周一，上訴法院的判決仍然維持了這一裁定。

據悉，關於這項有爭議的政策的全面法律聽證會將於下月舉行。

聯合國難民署負責人格蘭迪表示，“在盧旺達問題上，我認為我們在過去幾周已經表達得非常清楚。我們認為，出於許多不同的原因，這一切都是錯誤的。”

格蘭迪強調英國是《關於難民地位的公約》的簽署國，試圖“輸出”責任，“與有關責任和國際責任分擔的所有理念都背道而馳”。

格蘭迪說，盧旺達過去在接納和處理成千上萬的剛果和布隆迪難民方面有着悠久的歷史。但他認為，該國沒有能力或基礎設施來按要求對申請進行逐一難民地位評估。

格蘭迪續稱：“如果情況反過來，也許我們可以討論，但在這裡，我們談論的是一個具備結構能力的國家(英國)正在將其責任輸出到另一個國家——盧旺達。”

格蘭迪在日內瓦發表談話時，還駁斥了英國政府的說法，即該政策的目的是“把人們試圖從歐洲大陸海岸橫渡英吉利海峽的危險之旅中拯救出來”。

此外，格蘭迪還敦促英國和法國政府就這一問題進行更多的溝通，因為可能受到影響的大多數難民身在法國。他指出，法國也有幫助尋求庇護者的結構能力。

當宣布這項政策時，鮑里斯·約翰遜首相表示，這項1.6億美元的計畫將“挽救無數移民的生命”，這些移民經常將自己置於非法人口販子的手中。

離岸處理中心

根據英國的離岸處理計畫，通過非正規移民路線進入英國的移民和難民，將被安置在大型住宿中心或離岸處理中心，即英國希望在其他國家建立難民處理中心，並向這些國家支付金錢報酬，讓他們在英國審批簽證前安置難民。

人權高專辦指出，離岸處理中心將使尋求庇護者面臨被迫轉移、長期隔離和剝奪自由的實際風險，侵犯了他們的人權和尊嚴。

難民署強調：“逃離戰爭、衝突和迫害的人們值得同情和理解，他們不應像商品一樣被交易，被轉移到國外進行處理”。英國採取將責任推卸給他人的安排，威脅到國際難民保護制度，這一制度經受住了時間的考驗，並在幾十年中拯救了數百萬人的生命。

難民署過去也曾公開反對澳大利亞的移民離岸處理政策，該政策涉及將移民送往數千公里外的太平洋島國瑙魯進行處理。

根據英國下議院圖書館的數據，2021年，向英國提出的庇護申請為4萬8540份。