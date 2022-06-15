許志永、丁家喜“顛覆政權案”將開庭前會議受關注

中國/人權

中國著名維權人士許志永曾因推動官員財產公開而入獄，2年前更遭指控顛覆國家政權遭中國警方帶走，負責審理此案的山東臨沂中院14號宣布將在6月17日召開“庭前會議”。因同涉“廈門聚集案”被捕的維權律師丁家喜同罪案則在6月20日召開庭前會議。

廣告 繼續瀏覽後續

山東省臨沂市中級人民法院的庭前會議通知書上說，本院審理臨沂市人民檢察院指控被告人許志永犯顛覆國家政權罪一案，因為證據材料較多，案情重大複雜，為保證庭審活動順利進行，按照相關法律條款，合議庭決定與6月17號在臨沭縣人民法院召開庭前會議。

據報道，在中國，庭前會議指在開庭前審判人員可以召集公訴人、當事人和辯護人、訴訟代理人，對迴避、出庭證人名單、非法證據排除等與審判相關的問題，了解情況及聽取意見的一種會議。

許志永是國內知名的青年法學家，人權學者，曾參與北大三博士上書全國人大廢除收容遣送制度，為揭露黑磚窖事件奔走，為三聚腈胺受害者救助努力。2013年7月首度被捕。2017年7月出獄後不改敢言風格，2019年12月與20名維權律師及人士在廈門舉行聚會遭到警方大舉逮捕，許志永展開逃亡。2020年2月初，許志永在逃亡中發表“勸退書”，嚴厲批評中國國家主席習近平面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及香港“反送中”運動的無能表現，並直言，“習近平先生，您讓位吧”。2月15日，許志永在廣州被捕。此次在臨沂受審罪名是“顛覆國家政權”。

在網上可以看到的的一段許志永獄中視頻中說，推動教育平權，隨行子女就地高考，呼籲官員財產公示是起訴他的三大罪狀，他說社會進步總會有人付出代價，他願意為自由、公義、愛和信仰承擔一切代價。他指出，無論這個社會如何潰敗和荒誕，這個國家需要勇敢的公民站出來，堅守信仰，呀呼籲公民們勇敢維權，在自己的名字前加上公民兩字……他也呼籲大家共同推動國家的民主、法制、公平和正義。

丁家喜律師是新公民運動的主要活動家之一，2021年中國人權律師獎得主。他也同樣被“顛覆國家政權”罪。

丁家喜的妻子羅勝春在推特上推文說：沉寂了三個月律師無法會見，突然召開庭前會議；明明是一個案子卻分成兩個處理；還是不允許律師們複製卷宗；不進行非法證據排除，走過場把丁許送入監獄這個大刑場的企圖昭然若揭。特此提醒李殿基法官能讀懂我今年3月寄給他的信函，保守法律人的基本良知，而不是做領導的傀儡！