維權人士郭飛雄獄中絕食 體重驟減 生命堪憂

郭飛雄（楊茂東）

中國維權人士筆名郭飛雄的楊茂東在獄中絕食，據他的姐姐楊茂平在網上發布的消息，律師會見後說，楊茂東的體重驟減，生命堪憂。

廣告 繼續瀏覽後續

楊茂平說，7月6日下午律師在廣州看守所通過視頻會見了楊茂東，由於自2021年12月5日被抓捕時即開始絕食，致楊茂東現在的體重減至不到50公斤，而且正以每月減少兩公斤的速度惡化，如果體重繼續下降，未來2.3個月後，他會有生命危險。

楊茂東於2022年1月12日被以涉嫌“煽動顛覆國家政權罪”正式逮捕，目前羈押於廣州市第一看守所內。當時他正尋求前往美國看護重病垂危的妻子張青，但被當局的禁止出境。

他的妻子張青沒有見他最後一面，便在美國病逝。他因遭中共當局監控，最終未能前往美國為妻子料理後事。