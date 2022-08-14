美國女籃明星換俄國軍火商 莫斯科證實談判中

美俄換囚談判

據法新社報道，俄羅斯一名外交官員13日指出，美俄正在討論換囚，這是俄方首次表示，換囚談判涉及有「死亡商人」稱號的軍火商布特（Viktor Bout）與美國女籃明星格林納（Brittney Griner）的互換。

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據該報道，俄外交部北美部門負責人達契夫（Alexander Datchiev）周六聲稱：“關於換囚這個非常敏感議題的討論，正通過我們總統選擇的渠道進行。” 他還說：“當然，如果華盛頓小心行事不要展開宣傳，持續進行靜默外交，應該就會取得成果。”

報道續指，“塔斯社”（TASS）引述消息稱，這是俄方首次確認，美俄換囚的對象則涉及有“死亡商人”之稱的布特與美國女子職籃（WNBA）選手格林納二人的互換。

事實上，俄羅斯外長拉夫羅夫日前亦表示，已準備好與美國討論換囚事宜。他當時說，普京總統與拜登總統此前已就討論囚犯交換問題的外交渠道達成共識。

格林納是兩屆奧運金牌得主，曾奪下WNBA總冠軍，先前在俄羅斯打過球，今年2月她在莫斯科當局對烏克蘭發動進攻的幾天前，因持有裝有大麻油的電子煙匣被捕。 由於大麻在俄羅斯屬於非法，不論是醫療或娛樂目的。 格林納已承認有罪，但否認蓄意違反俄羅斯法律，她先前在8月2日出庭時幾乎沒有表現出任何情緒。

與此同時，路透社報道，格林納的涉毒案審判已接近尾聲，可能會被判處10年徒刑，但可能因美俄之間的換囚而告終。 而俄羅斯軍火商布特，2008年在泰國遭到逮捕，後來引渡到美國，他被控為一些全球最暴力血腥衝突的叛亂分子提供武器，2011年在美國遭判處25年徒刑。

另據《華盛頓郵報》引述消息人士的說法，美國國務卿布林肯7月27日已表示向俄方提出了實質建議，當時美方提議用在美國服刑的布特，交換格林納及另一名被俄扣押的前海軍陸戰隊員惠藍（Paul Whelan）回國。