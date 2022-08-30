人權高專巴切萊特離職前日 聯合國新疆問題報告仍未公布

人權，聯合國，新疆

法新社報道，國際外交官周二（8月30日）向即將離任的聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特致敬，讚揚她任內的工作，儘管她周三離任在即，而至今仍未發布一份她承諾的、被期待已久的新疆人權問題報告。

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聯合國人權理事會成員國的許多代表周二發言，讚揚了巴切萊特在其四年任期內的工作，報道說，她受到了鮮花、讚美和現場人員的起立、鼓掌致意，但關於她承諾的在任期結束前公布新疆人權報告的問題仍在。

巴切萊特一年前向聯合國人權理事會說，她的辦公室正在完成一份關於中國新疆地區情況的報告，西方國家和非政府組織指責中國當局在新疆的 "再教育營 "關押了100多萬維吾爾族人和其他穆斯林少數民族。報告至今沒有公布，而巴切萊特的任期本周三即將結束，其繼任者的名字還未被披露。因此，報道預期在巴切萊特任期結束前公布報告似乎已不太可能。

英國人權大使麗塔-法蘭西（Rita French）和人權組織周二對未能公布報告表示震驚。人權大使說，"對我們所有人來說，至關重要的是任何國家都不能免於對其人權記錄的檢查和客觀審查，也不允許任何國家扼殺高級專員發出獨立的聲音。” "因此，我們呼籲你們公布關於中國的報告"。

非政府組織人權觀察的約翰-費舍爾（John Fisher）說，如果在巴切萊特任期結束前不公布報告，她所做的工作有可能被掩蓋。他說："維吾爾人和其他受害者信任你們，希望你們能報告他們遭受虐待的程度。" 他同時說，"如果你不為受害者站出來，誰還會呢？“

報道指，巴切萊特周二沒有提及這個話題，但她在上周四曾表示她尚不知道何時公布她的新疆問題報告，並承認她受到 "來自各方面的巨大壓力"。

她在當天的新聞發布會上說，"正在努力編寫報告。原來完全是打算在任期結束前出版“。 她說，“我們收到了中國政府提供的大量實質性信息，我們不得不加以仔細研究，就像我們每次為任何國家所做的那樣。” 她表示，“正在盡最大努力做到我承諾的事”。

就受到的壓力，她表示，“一直承受着發表或不發表（報告）的巨大壓力，但不是這種壓力會讓我決定發表或不發表。"