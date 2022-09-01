聯合國新疆報告5項主要指控

聯合國新疆報告

聯合國人權高專巴切萊特8月31日在其卸任的最後時刻公布了新疆報告，其中列舉了能構成的"反人類罪"，和對維吾爾少數民族實施“酷刑”和“性暴力”的"可靠證據"，並呼籲國際社會採取行動。

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據法新社發自日內瓦的報道說，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）撰寫的這份48頁的報道，含有聯合國進行的採訪內容，以及直接信息和二手信息，提出了"反人類罪"的可能性，但沒有使用美國提出的"種族滅絕"一詞。

這份報告的5項主要指控包括：任意拘押，酷刑指控，強迫節育，宗教打壓和強迫勞動。

法新社的報道指出，新疆長期受到血腥襲擊的影響，在2014年昆明車站砍人案發生後，中國以反恐的名義對維吾爾人發起了一場無情的運動。

聯合國的報告描述了在新疆，"至少從2017-2019年"，在“安全設施”中，實施"大規模任意拘留模式"。

中國當局將這些“安全設施”說成是對抗"激進化"的職業培訓中心。

聯合國報告引用了據稱是從中國當局內部泄露的文件，其中列出一系列因"極端主義"而被拘留的理由：孩子太多，戴頭巾，或曾被定罪。

對於“酷刑指控”，聯合國認為是可信的。接受聯合國採訪的相關人員說，他們受到限制和毆打。一些人稱自己遭到強姦或受到"侵入性婦科檢查"。

有關強迫節育，據聯合國採訪的一些婦女說，根據中國的生育控制政策，她們"在達到當局允許的子女數量後，“被迫進行墮胎或上環”。

聯合國這份報告還發現，自2017年以來，新疆的出生率有所下降。

有關宗教迫害，該報告基於一些媒體文章指出，戴頭巾、齋月關閉餐館，給孩子取名"穆罕默德"、"伊斯蘭"、"聖戰"等，都被認為是"宗教極端主義"的標誌，"可能導致"相關的個人承受嚴重後果。

聯合國人權高專辦公室還注意到有關新疆清真寺和墓地被摧毀的"非常令人擔憂"的新聞報道。

至於有關強迫勞動的指控，根據聯合國這個報告，新疆就業項目的一些內容"似乎"有"脅迫成分"。聯合國人權高專辦引用了中國官方文件，其中提到將人們從"職業培訓中心"轉移到工廠。報告質疑這種方案是否"完全出於當事人自願"。