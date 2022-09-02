西藏民主日62周年 邊巴次仁:不因中國威脅棄民主

台灣/藏人

西藏精神領袖達賴喇嘛在87歲生日之際為圖書館和博物館舉行落成典禮後離開2022年7月6日印度達蘭薩拉。

西藏民主日62周年紀念活動在台灣立法院舉行。藏人行政中央司政邊巴次仁表示，台灣與西藏一樣，有着民主政府，不能因中國的威脅而放棄民主信仰。

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據中央社的報道，在台藏人協會和達賴喇嘛西藏教育基金會及台灣國會西藏連線協辦今天9月2日在台灣立法院舉行“慶祝流亡藏人建立民主制度62周年紀念活動”。

在台藏人福利協會的會長札西慈仁，達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參，台灣立法院人權委員會秘書長吾爾開希，文山社區大學專案經理人李明哲，台灣人權促進會秘書長施逸翔、台灣的立委林昶佐、洪申翰、邱顯智等人參加了這次紀念活動。

藏人行政中央司政邊巴次仁透過影片發布致詞說，在歡慶西藏民主日的同時，希望台灣以及各界民主領導人能與西藏流亡政府站在一起。

他並強調說，台灣與西藏一樣，有着民主的政府，遵循民主的制度、擁抱民主的價值，絕不能因為中國的威脅，就放棄民主信仰。他還說，在艱難的時刻，“我們必須同一陣線、不屈不撓，堅定地，一起維護民主”。

台灣立委、同時也是台灣國會西藏連線會長林昶佐表示，2012年西藏第一次民選司政產生，代表西藏流亡社會的民主過程越來越穩固，這不僅具象徵意義，而是可以實際運作的機制，這也是為什麼今天在民主的台灣一同紀念西藏民主日62周年。

格桑堅參則提及，23年前他作為中共統戰系統的幹部前往西藏流亡政府的所在地印度達蘭薩拉，受到達賴喇嘛的親切接見。

吾爾開希說，當初他為了爭取自由而流亡，雖然中國政府是殘酷專制國家，但很多中國人民與民主運動人士仍在推動民主，等到哪天也許中國人民、維吾爾人等可以坐下來討論國家定位。

活動當中，藏人與出席與會者一同唱西藏流亡政府國歌、喇嘛念誦祈願文，並為自焚的藏人進行默哀。

第十四世達賴喇嘛16歲時成為西藏政治與宗教領袖後，1952年他在西藏拉薩成立改革委員會欲推動民主，然而1959年中共入侵西藏，達賴喇嘛流亡印度，改革中斷。

達賴喇嘛流亡印度後，成立西藏流亡政府，並於1960年9月2日成立西藏人民代表委員會。每年9月2日也成為西藏的民主日。