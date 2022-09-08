聯合國人權專家:中國必須解決新疆嚴重的侵犯人權問題

聯合國/新疆/中國

四十多位聯合國人權專家周三發布共同聲明說：中國新疆維吾爾自治區發生系統性侵犯人權行為，並給當地個人和少數民族帶來了廣泛影響，由此引發的嚴重關切不能，也不應當，被國際社會所忽視。專家們再次呼籲聯合國人權理事會召開一次關於中國的特別會議。

廣告 繼續瀏覽後續

人權高專的報告

據聯合國網站9月7日刊出該聲明稱，人權專家對聯合國人權高級專員辦事處近期就新疆發生侵權行為的指稱發布的評估報告表示支持，並強調評估所得出的結論，即“對維吾爾族和其他以穆斯林為主的社群成員進行任意和歧視性拘留的程度可能構成國際罪行，特別是危害人類罪”。

專家們還提請注意，報告發現關於酷刑或虐待模式的指稱是“可信的”。其中包括：“強迫醫療和惡劣的拘留條件”；“性暴力和基於性別的暴力事件”，如“侵入性婦科檢查”；以及“強制執行計畫生育和節育政策的跡象”。

聯合國人權專家們認為，8月31日聯合國人權高專發布的有關新疆的評估報告“全面且有原則”，並認為，評估內容是基於並支撐了人權理事會多個特別程序任務負責人和工作組的調查結果與觀點。專家們還歡迎評估報告對“普遍濫用反恐和打擊極端主義法律、政策及做法予以關注。

特別關切

該聲明表示，令人權專家特別關切的是，與這項評估協同的兩類聯合國人權監測機制（條約機構和憲章機構）均表明：“中國的政策和做法限制了合法行使宗教或信仰自由權，包括婦女生殖權利在內的家庭生活權，見解和言論自由，和平集會和結社權，隱私權，文化生活權，不受任意拘留和強迫勞動的權利，不受任何對生命權的侵犯，不受酷刑、不人道和有辱人格的待遇和強迫失蹤的權利，以及宗教少數群體和少數民族享有自己文化的權利，信奉和踐行自己的宗教，或使用自己的語言的權利。”

專家們表示，他們“贊同並支持人權高專辦提出的所有建議，並願意為促進這些建議的執行提供幫助”。他們還呼籲中國政府向特別程序任務負責人發出邀請，並確認這些負責人能夠展開國別訪問，從而向中國政府提供技術援助和支持。

特別會議

聯合國的人權專家還重申了其在2020年6月聯合聲明中提出的建議，即，敦促人權理事會召開一次特別會議，更廣泛地討論中國的人權問題。專家們指出，這是因為一些令人關切的關鍵問題正在以國家安全為由出現在中國其他地區，其中特別涉及到任意拘留、強迫失蹤、限制行動、隱私、宗教自由和言論自由。

這些人權專家還呼籲，聯合國人權理事會應緊急考慮設立一個特別程序任務或一個專家小組，每年密切監測、分析和報告中國的人權狀況；聯合國大會或秘書長應考慮設立特使；聯合國會員國、聯合國機構和工商企業應要求中國履行其人權義務，包括在與中國政府進行對話期間提出要求。

人權專家

發表這一聯合聲明的人權專家及工作組包括：反恐與人權問題特別報告員；酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰特別報告員；販運人口問題特別報告員；和平集會自由權和結社自由權特別報告員；適當住房權問題特別報告員；經濟改革政策和外債問題獨立專家；當代形式奴隸制特別報告員；強迫或非自願失蹤問題工作組；隱私權問題特別報告員；健康權特別報告員；任意拘留問題工作組；宗教或信仰自由特別報告員；暴力侵害婦女問題特別報告員；少數群體問題特別報告員；僱傭軍問題工作組；意見和表達自由權特別報告員；歧視婦女和女童問題工作組；當代形式種族主義問題特別報告員；文化權利領域的特別報告員；受教育權特別報告員；老年人的人權獨立專家；法外處決、即決處決或任意處決問題特別報告員；尋求真相、正義和賠償問題特別報告員；工商業與人權工作組以及食物權特別報告員。

聯合國人權工作組和特別報告員是人權理事會特別程序的一部分。特別程序是聯合國人權系統中最大的獨立專家機構，是人權理事會獨立實況調查和監測機制的總稱，負責處理世界各地的具體國家情況或專題問題。特別程序專家在自願的基礎上工作。他們不是聯合國的工作人員，不在聯合國領取工作報酬。他們獨立於任何政府或組織，以個人身份為聯合國服務。