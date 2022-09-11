法國綠黨及活動人士在左翼人道報節為維吾爾人權發聲

法國/人權/中國

由法國共產黨報刊《人道報》社舉辦的《人道報》節於9月9日至11日在巴黎南郊的一座舊機場內舉行。法國歐洲生態綠黨成員和支持者，以及在法維吾爾人活動人士相繼在周六和周日下午於活動現場的中國共產黨展台前就新疆維吾爾人權問題抗議發聲。

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《人道報》節始創於1930年，在每年9月份的第二個周末舉行。作為一個政治和多元文化的活動，《人道報》節歷來是法國所有左翼和極左翼政黨的活動家和支持者，以及工會和眾多協會、媒體和非政府組織的聚會。歷年來，不少知名搖滾、說唱等流行音樂歌手的現場表演也是該活動吸引年輕人參與的賣點之一。

據法國BFMTV電視台報導，數十多名包括法國歐洲生態綠黨的歐洲議會議員在內的該黨成員及支持者周六下午在活動現場的中共展台前就新疆維吾爾人權問題進行抗議。參與者手舉印有“自由維吾爾人”及“與維吾爾人同在”的標語，並高呼“與維吾爾人同在”等口號。法國歐洲生態綠黨在其推特賬戶上傳了抗議視頻，並附文稱：“環保派人士譴責中國政權對維吾爾人的行為。不向我們的價值觀妥協，我們在中共的展台前表達了這一點。#自由維吾爾人”

法國歐洲生態綠黨總書記巴尤（Julien Bayou)在推特上寫道：“環保派人士在《人道報》節的中共展台前進行動員，以支持維吾爾人#自由維吾爾人”。參與協調周六抗議的法蘭西島大區顧問佩傑翁（Jean-Baptiste Pegeon）向《赫芬頓郵報》記者表示，對歐洲生態綠黨而言，組織這場行動非常重要，“如今我們不能再佯裝不知道中國維吾爾人民的情況”。他說：“歐洲生態綠黨一向都是站在人權這邊，不可能不繼續這個立場。”

報導指，該黨成員對《人道報》節期間未探討新疆人權問題而感到遺憾。佩傑翁稱：“至少有必要組織一次關於這個問題的辯論，並邀請維吾爾人的代表參加”。他問道：“為什麼不把這個問題放到桌面上？”此外，多名在法維吾爾人權活動人士周日下午同樣在展台前舉行了抗議活動。參與者除高舉“與維吾爾人同在”等標語外，還對《人道報》節活動的主要參與者法國共產黨和極左翼“不屈的法蘭西”黨就新疆維吾爾人權問題的靜默加以批評。

此前，聯合國人權事務高級專員辦事處8月31日發布的關於中國新疆維吾爾自治區的報告得出結論，認為針對維吾爾族和“其他主要以穆斯林為主的社區”存在“嚴重侵犯人權行為”。北京方面，中國外交部發言人汪文斌在隨後的記者會上否認該報告的真實性，並稱其“完全非法、無效”。