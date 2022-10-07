諾貝爾和平獎

白俄羅斯人權活動家 Ales Bialiatski和俄烏兩家人權組織獲得2022年諾貝爾和平獎

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Le prix Nobel de la paix 2022 est attribué au militant des droits de l'homme biélorusse Ales Bialiatski (ici en 2020) et aux ONG de défense des droits humains russe Memorial et ukrainienne Centre pour les libertés civiles.
Le prix Nobel de la paix 2022 est attribué au militant des droits de l'homme biélorusse Ales Bialiatski (ici en 2020) et aux ONG de défense des droits humains russe Memorial et ukrainienne Centre pour les libertés civiles. © REUTERS/TT News Agency
作者： 楊眉
9 分鐘

挪威諾貝爾白評審委員會剛剛宣布，將本年度的諾貝爾和平獎授予俄羅斯人權活動家阿列斯-比亞利亞茨基Ales Bialiatski和俄羅斯非政府組織 "紀念館 "以及烏克蘭公民自由中心這兩家人權組織。

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阿列斯-維克塔拉維奇-比亞利亞茨基（白俄羅斯語：Алесь Віктаравіч Бяляцкі；俄語。Алесь Викторович Беляцкий，Ales Viktorovich Beliatski），1962年9月25日出生，是一名白俄羅斯政治活動家，因擔任白俄羅斯主要人權組織Viasna人權中心負責人而聞名。他是國際人權聯合會的副主席。阿萊斯-比亞斯基因其在本國促進人權和民主的努力而被授予多項獎勵。

此前輿論普遍看好流亡的白俄羅斯反對派斯維特拉娜-季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaïa）或俄羅斯異議人士活動家阿列克謝-納瓦爾尼（ Alexeï Navalny）。

在獄中的五名香港民主人士也名列候選人名單，他們分別是香港壹傳媒創辦人黎智英、學運領袖黃之鋒、網絡媒體《立場新聞》記者何桂藍、律師鄒幸彤、前香港立法會議員李卓人。

其他提名包括反腐組織透明國際、瑞典氣候活動家格蕾塔-圖恩伯格等其他環保人士。

今年被提名的343人還包括教皇方濟各以及緬甸的 "民族團結政府"。

烏克蘭總統的候選資格被拒絕

3月中旬，在俄羅斯開始進攻烏克蘭後不久，近40名歐洲議員給諾貝爾委員會寫了一封信，要求他們延長提名的最後期限，並提出烏克蘭總統沃洛迪米爾-澤倫斯基的名字。然而，該請求被委員會拒絕。

如何成為諾貝爾和平獎的候選人

要成為諾貝爾和平獎的候選人，必須由科學院院士、國家元首或政府首腦或前任獲獎者向諾貝爾委員會提名。當然他們無權給自己提名，之後，再由諾貝爾和平獎得主由挪威議會任命的一個委員會選出。自1974年以來，除非在宣布獲獎者姓名後死亡，否則不能追授獎項。每年1月31日確定的候選人名單，直到50年後才公布。然而，一些名字有時會在頒獎前出現，由那些有能力贊助可能獲獎者的人透露。

最近十年諾貝爾和平獎得獎者名單

 2021年：菲律賓記者瑪麗亞-雷薩和俄羅斯記者德米特里-穆拉托夫，以表彰他們 "為表達自由而勇敢鬥爭"。瑪麗亞-雷薩是網絡媒體Rappler的聯合創始人，而德米特里-穆拉托夫是俄羅斯報紙《新報》（Novaya Gazeta）的聯合創始人和總編輯。

2020: 聯合國世界糧食計畫署（WFP）"為消除世界饑餓的努力"。

2019年：埃塞俄比亞總理阿比-艾哈邁德 "為和平而努力"，特別是他 "為解決與厄立特里亞的邊界衝突而採取的堅定舉措"。

2018: 剛果醫生丹尼斯-穆克韋格和雅茲迪人納迪亞-穆拉德致力於 "結束將性暴力作為戰爭武器的做法"。

2017年：國際廢除核武器運動（ICAN）幫助確保通過一項具有里程碑意義的禁止原子武器條約。

2016年：哥倫比亞總統胡安-曼努埃爾-桑托斯致力於結束與法爾克游擊隊的武裝衝突。

2015年：突尼斯全國對話四方，幫助拯救突尼斯民主過渡的民間社會行為者。

2014年：馬拉拉-尤薩夫紮伊（巴基斯坦）和凱拉什-薩蒂亞爾蒂（印度）"因為他們為反對壓迫兒童和青年以及為所有兒童的受教育權而鬥爭"。

2013年：禁止化學武器組織（OPCW），表彰其為使世界擺脫這些大規模毀滅性武器所做的努力。

2012: 歐洲聯盟（歐盟），這個項目幫助為一個被兩次世界大戰蹂躪的大陸帶來和平。

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