白俄羅斯人權活動家 Ales Bialiatski和俄烏兩家人權組織獲得2022年諾貝爾和平獎

諾貝爾和平獎

挪威諾貝爾白評審委員會剛剛宣布，將本年度的諾貝爾和平獎授予俄羅斯人權活動家阿列斯-比亞利亞茨基Ales Bialiatski和俄羅斯非政府組織 "紀念館 "以及烏克蘭公民自由中心這兩家人權組織。

廣告 繼續瀏覽後續

阿列斯-維克塔拉維奇-比亞利亞茨基（白俄羅斯語：Алесь Віктаравіч Бяляцкі；俄語。Алесь Викторович Беляцкий，Ales Viktorovich Beliatski），1962年9月25日出生，是一名白俄羅斯政治活動家，因擔任白俄羅斯主要人權組織Viasna人權中心負責人而聞名。他是國際人權聯合會的副主席。阿萊斯-比亞斯基因其在本國促進人權和民主的努力而被授予多項獎勵。

此前輿論普遍看好流亡的白俄羅斯反對派斯維特拉娜-季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaïa）或俄羅斯異議人士活動家阿列克謝-納瓦爾尼（ Alexeï Navalny）。

在獄中的五名香港民主人士也名列候選人名單，他們分別是香港壹傳媒創辦人黎智英、學運領袖黃之鋒、網絡媒體《立場新聞》記者何桂藍、律師鄒幸彤、前香港立法會議員李卓人。

其他提名包括反腐組織透明國際、瑞典氣候活動家格蕾塔-圖恩伯格等其他環保人士。

今年被提名的343人還包括教皇方濟各以及緬甸的 "民族團結政府"。

烏克蘭總統的候選資格被拒絕

3月中旬，在俄羅斯開始進攻烏克蘭後不久，近40名歐洲議員給諾貝爾委員會寫了一封信，要求他們延長提名的最後期限，並提出烏克蘭總統沃洛迪米爾-澤倫斯基的名字。然而，該請求被委員會拒絕。

如何成為諾貝爾和平獎的候選人

要成為諾貝爾和平獎的候選人，必須由科學院院士、國家元首或政府首腦或前任獲獎者向諾貝爾委員會提名。當然他們無權給自己提名，之後，再由諾貝爾和平獎得主由挪威議會任命的一個委員會選出。自1974年以來，除非在宣布獲獎者姓名後死亡，否則不能追授獎項。每年1月31日確定的候選人名單，直到50年後才公布。然而，一些名字有時會在頒獎前出現，由那些有能力贊助可能獲獎者的人透露。

最近十年諾貝爾和平獎得獎者名單

2021年：菲律賓記者瑪麗亞-雷薩和俄羅斯記者德米特里-穆拉托夫，以表彰他們 "為表達自由而勇敢鬥爭"。瑪麗亞-雷薩是網絡媒體Rappler的聯合創始人，而德米特里-穆拉托夫是俄羅斯報紙《新報》（Novaya Gazeta）的聯合創始人和總編輯。

2020: 聯合國世界糧食計畫署（WFP）"為消除世界饑餓的努力"。

2019年：埃塞俄比亞總理阿比-艾哈邁德 "為和平而努力"，特別是他 "為解決與厄立特里亞的邊界衝突而採取的堅定舉措"。

2018: 剛果醫生丹尼斯-穆克韋格和雅茲迪人納迪亞-穆拉德致力於 "結束將性暴力作為戰爭武器的做法"。

2017年：國際廢除核武器運動（ICAN）幫助確保通過一項具有里程碑意義的禁止原子武器條約。

2016年：哥倫比亞總統胡安-曼努埃爾-桑托斯致力於結束與法爾克游擊隊的武裝衝突。

2015年：突尼斯全國對話四方，幫助拯救突尼斯民主過渡的民間社會行為者。

2014年：馬拉拉-尤薩夫紮伊（巴基斯坦）和凱拉什-薩蒂亞爾蒂（印度）"因為他們為反對壓迫兒童和青年以及為所有兒童的受教育權而鬥爭"。

2013年：禁止化學武器組織（OPCW），表彰其為使世界擺脫這些大規模毀滅性武器所做的努力。

2012: 歐洲聯盟（歐盟），這個項目幫助為一個被兩次世界大戰蹂躪的大陸帶來和平。