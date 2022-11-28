施泰因邁爾呼籲北京尊重示威自由

施泰因邁爾

據德新社報道，德國總統施泰因邁爾呼籲北京尊重示威自由。

廣告 繼續瀏覽後續

施泰因邁爾對中國嚴格的防疫限制而引發的抗議浪潮表示理解。周一在接受德國之聲採訪時，他呼籲北京政府允許示威活動的發生。

施泰因邁爾說，每個人都還記得，在抗擊新冠病毒的鬥爭中採取的措施，給德國許多人也帶來了很大負擔。“我們只能猜測中國人民的負擔有多大。那裡的措施更嚴格，持續時間更長，直到今天。因此，我理解人們在街上表現出來的不耐煩和抱怨。”

施泰因邁爾強調，作為一個民主人士，他只能說，言論自由是一個重要的財富。“我只能把我們所看到的與希望結合起來，希望中國當局尊重這種自由表達和示威自由的權利。”此外，他自然希望示威活動能保持和平。

施泰因邁爾補充說，由於現有信息有限，評估中國發生的事件仍然非常困難。“我當然在密切關注此事。從北京和幾個中國城市傳來的圖片讓我感動。”

據德國《明鏡》周刊報道，中國繼續以嚴厲的封城方式抗擊新冠病毒。與此同時，成千上萬的人還沒有打疫苗。現在，德國政府可以提供幫助。德國政府正與北京就使用德國的Biontech疫苗一事進行交談。德國政府發言人赫伯斯特萊特和德國聯邦衛生部發言人都證實了這一點。赫伯斯特萊特還表示，德方密切關注中國抗議浪潮的發展。

德國總理朔爾茨不久前訪問北京時，曾與北京談妥，讓至少在中國生活的外國人可以接種Biontech疫苗。Biontech公司沒有就此表態。