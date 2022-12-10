聯合國31個國家發表聯合聲明要求解決朝鮮綁架日本人問題

朝鮮人權

聯合國安理會12月9日舉行了會議，討論朝鮮的人權狀況，包括日本和美國在內的31個國家發表了一份聯合聲明，強烈要求解決朝鮮綁架日本人問題。

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聯合國安理會9日舉行了關於朝鮮人權狀況的非官方會議，包括美國、英國和法國在內的常任理事國等31國發表了聯合聲明。

會議在12月10日的“世界人權日”之前舉行， 加入聯合聲明國家的數量是去年7個國家的4倍多。日本駐聯合國代表石兼公博對記者表示：“解決綁架問題需要國際社會的理解，重要的是許多國家站出來共同呼籲”，“問題刻不容緩，希望盡最大努力獲得國際社會的理解。”

美國常駐聯合國代表托馬斯·格林菲爾德表示：

“我們強烈要求朝鮮明確有關遭綁架者和失蹤人員的所在，並立即把他們送回他們的國家。”

據悉，起草聲明的美國和阿爾巴尼亞聯合動員其他國家支持該聯合聲明。

聯合聲明表示：朝鮮強迫勞動等侵犯人權的行為“與發展非法和不安定的武器（如核武器和彈道導彈）有着千絲萬縷的聯繫”。

聯合聲明還指出：“（朝鮮）將超過10萬人關押在政治犯集中營，他們在那裡遭受酷刑、強迫勞動、處決、饑餓和基於性別的暴力等虐待。” “儘管人民遭受着嚴重的經濟困難和營養不良，壓迫性的政治形態允許一個壓迫性政權的將資金和人員轉移到武器開發上。”聲明要求安全理事會的所有理事國支持明年召開有關問題的公開會議。