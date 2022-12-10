英國指中國人權狀況惡化 制裁伊朗、俄羅斯及緬甸等國官員

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在12月10日世界人權日即將到來之際，英國政府9日宣布對全球範圍內30名參與腐敗、侵犯和踐踏人權的責任人和實體，以及衝突中的性暴力實施者實施制裁，包括俄羅斯、伊朗及緬甸等國官員。此外，英國政府還在其公布的2021年度“人權和民主報告”中，批評中國去年人權狀況惡化。

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據路透社報導，法國8日宣布了歐盟將對伊朗採取新的制裁計畫，原因是伊朗當局針對由庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）之死引發的民眾抗議進行血腥鎮壓，侵犯人權，以及在莫斯科入侵烏克蘭之際向俄羅斯提供了攻擊性無人機。

英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）9日宣布對全球範圍內30名參與腐敗、侵犯和踐踏人權的責任人和實體，以及衝突中的性暴力實施者實施制裁，包括俄羅斯、伊朗及緬甸等國官員。這包括18項針對參與侵犯和踐踏人權的個人和6名與衝突有關的性暴力實施者的制裁，還有5人因參與嚴重腐敗和非法金融活動而被制裁。這批制裁包括來自7個制裁製度的11個國家的目標。

英方表示，這一波制裁是與國際合作夥伴協調進行的，以紀念國際反腐敗日和世界人權日。每年的12月9日是聯合國確定的國際反腐敗日。英國外交部稱：“這些制裁表明，英國致力於捍衛自由社會和各地所有人的人權”。

克萊弗利稱：“促進世界各地的自由和開放社會是我們的責任。今天，我們的制裁更進一步，將那些令人髮指的侵犯我們最基本權利的幕後黑手曝光，讓他們承擔責任。我們致力於利用我們所掌握的一切手段來確保一個自由戰勝恐懼的未來。”

據英方介紹，英國已經制裁了1200多名俄羅斯個人，包括對在烏克蘭犯下暴行負有責任的俄軍人員。在伊朗，英國的制裁針對的是那些對“令人髮指的侵犯人權行為負有責任的官員”。制裁措施包括資產凍結和旅行禁令。

英國外交部另在其年度“人權和民主報告”中寫道，“2021年，中國的人權狀況繼續惡化。新疆廣泛、系統地侵犯和踐踏人權的證據越來越多。媒體自由、宗教或信仰自由和法治繼續受到廣泛的限制。對LGBT+和性別權利的限制也持續存在，那些阻礙公民社會自由運作的限制也是如此。在香港，公民自由受到限制，特別是言論自由。”

報告稱，“英國及其合作夥伴將繼續發揮領導作用，在包括香港和新疆在內的關切問題上追究中方的責任。英國還將繼續支持建立有關新疆人權狀況的更大透明度的努力，包括通過資助研究和敦促中國允許獨立觀察員，包括聯合國人權事務高級專員緊急和不受限制地進入新疆。英國還將努力確保國際社會對期待已久的聯合國人權事務高級專員關於新疆的報告作出強有力的回應。”

中國駐英大使館的一名發言人否認英方指控，向路透社表示，“我們再次敦促英方糾正在人權問題上採用雙重標準的做法”，並指英方應“停止干涉中國內政”。

就全球人權狀況，克萊弗利在報告中指出，“基於規則的國際體系對於保護和實現全世界人民的人權和自由至關重要。我們將努力在多邊舞台上保護和推進普世人權，在世界舞台上為我們認為正確的事情而競爭。”

克萊弗利表示：“英國正在加強新舊網絡，建立一個以自由、人權和法治的價值觀為紐帶的全球大家庭。我們一起決心讓每個國家的每個人都享有一個更光明、更自由的未來。”