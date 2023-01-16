彭博社報道：中國當局仍然在抓捕反清零人士

季孝龍

中國當局先前對抗議政府新冠清零政策的人士實施嚴厲鎮壓，外界以為清零政策廢除後情況會好轉，但消息人士稱：中國當局仍然在抓捕反清零抗議人士。

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彭博報導說：習近平在去年12月初告訴歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）：“示威者主要是學生和青少年，他們對新冠疫情感到沮喪”，之後更在新年談話中稱“14億人之中有人持有不同意見是正常的”，並說“重要的是通過溝通和協商建立共識”。但專門追蹤中國人權案件的網站《維權網》指出，“中國當局一直在幕後抓捕反清零示威人士，當局認為他們是社會動蕩的煽動者”。《維權網》援引各類途徑和其他民間社會團體的說法稱，“目前可能有100多名示威人士被拘留”，他們大多數是畢業於頂尖教育機構的知識分子，其中包括作家、攝影師和藝術家。

報道說：反清零的街頭集會始於去年11月底，當時新疆烏魯木齊的致命公寓火災引發民眾的憤怒情緒，一些示威人士高呼要求言論自由、甚至要求習近平下台的口號。

另據報道：上海異議人士季孝龍因疫情封城清零，2022年8月30日給時任中共上海市委書記李強寫了一封公開信，被上海警方抓捕。目前羈押在上海浦東看守所。據季孝龍關注組通報，1月11日下午季孝龍的代理律師在看守所會見了季孝龍。

季孝龍給律師念了官方的起訴意見書：一個是疫情期間為有關抗爭行為發聲，官方說是“涉嫌造謠”；二是官方說季孝龍‘涉嫌辱罵國家領導人’。