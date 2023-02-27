聯合國人權理事會開幕 俄羅斯成眾矢之的

聯合國人權/俄羅斯

聯合國人權理事會52屆會議和裁軍談判會議2月27日在日內瓦開幕，俄羅斯成為眾矢之的，被指侵略烏克蘭，犯下戰爭罪，破壞國際安全…

廣告 繼續瀏覽後續

2月27日周一開幕的聯合國人權理事會第52屆會議的核心議題是俄羅斯對烏克蘭的入侵，以及犯下的戰爭罪。

在上周在紐約聯合國大會以壓倒多數（141票）通過要求俄羅斯"立即"從烏克蘭撤軍的決議後，今天周一，在日內瓦人權理事會上，聯合國和烏克蘭的盟友們對莫斯科發起新一波的攻擊，意在表明這場戰爭不僅關涉歐洲的安全，也關涉人類的文明。

聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)和聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）在即將持續六周的人權理事會第52屆會議的開幕式上發言定下了基調。

古特雷斯說："俄羅斯對烏克蘭的入侵引發了我們今天所知道的對人權最大規模的侵犯。它導致了廣泛的死亡、破壞和流離失所。對平民和民用基礎設施的攻擊造成了許多傷亡和可怕的痛苦。聯合國人權事務高級專員辦事處記錄了數十起與衝突有關的，針對男子、婦女和女孩的性暴力案件。還記錄了嚴重違反國際人道主義和人權法的虐待戰俘的行為，以及數百起強迫失蹤和任意拘留平民的案件。”

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）在講話中指出：“舊的破壞性侵略戰爭來自一個已經過去的時代，它具有世界性的後果，正如我們在歐洲再次看到的，俄羅斯對烏克蘭的毫無道理的入侵。”

黑山共和國總統米洛-久卡諾維奇譴責莫斯科對別國領土的貪婪說："今天是烏克蘭，但明天可能是另一個鄰國"。他呼籲各國 "不要保持中立"。

同時，也是在日內瓦聯合國總部開幕的裁軍談判會議上，英國的歐洲事務大臣利奧-多切蒂（Leo Docherty）代表30多個國家宣讀了一份聲明，強調俄羅斯的侵略"不僅對烏克蘭，而且對國際和平與安全以及國際秩序都構成威脅"。

法國外交部長凱瑟琳-科隆納說：“俄羅斯正在破壞我們的集體安全架構，挑戰我們基於法治的世界秩序”。 "一句話，俄羅斯正試圖將基於強凌弱或至少是最具侵略性為王的法則的國際觀強加於人。

德國外交部長安娜萊娜-貝爾博克說："俄羅斯正在破壞我們都依賴的軍備控制架構。

近150位各國高級領導人，包括法國、美國、中國、伊朗和烏克蘭外長，將在本周一至周四的聯合國人權理事會上發言。

除了俄羅斯入侵烏克蘭的人權問題，伊朗、埃塞俄比亞、敘利亞、海地、尼加拉瓜等國的許多侵犯人權案例都將在日內瓦近六個星期的辯論中成為焦點。

預計莫斯科將在周四派出其副外長謝爾蓋里亞布科夫到會發言。有非政府組織呼籲抵制，但目前不確定外交官們會在他講話時離開大廳，就像去年在俄外長拉夫羅夫視頻講話時所做的那樣。

一位歐洲外交官告訴法新社，"我們必須非常有活力的積極行動，以避免中國-俄羅斯-伊朗-委內瑞拉和古巴軸心建立一個“反人權決議牆”。