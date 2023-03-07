聯合國: 中國當局必須回應對人權問題的關切

聯合國/中國/人權/新疆

聯合國人權事務高級專員蒂爾克呼籲北京採取行動，回應對中國新疆人權狀況的"嚴重關切"。他並提到嚴重限制公民空間，任意拘留人權維護者和律師，以及《國家安全法》在香港的影響。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國人權事務高級專員沃爾克-蒂爾克（Volker Türk）今天3月7日周二在一次演講中告訴人權理事會：“關於中國，我們已經與一系列行為者建立了溝通渠道，以監測各種人權問題”。

法新社說，蒂爾克先生一直受到西方國家和人權組織的壓力，他被要求在新疆問題上採取強硬立場，因為他的前任在一份爆炸性的報告中提到在中國最西部地區可能存在反人類罪。

蒂爾克說，聯合國關注對新疆維吾爾族和藏族等少數民族及其他群體的保護問題。他說，在新疆地區，我的辦事處已經記錄嚴重的問題--特別是大規模的任意拘留和持續的家庭分離--並提出了重要的建議，需要採取後續的具體行動。

但是，對於在新疆有文獻依據的侵犯人權的指責，北京方面一概斷然拒絕。

聯合國人權事務高級專員蒂爾克還對中國當局對公眾言論的限制，以及2020年在香港實施的《國家安全法》表示不安，該法是在香港支持民主的抗議活動之後為消除異議而實施的。

他補充說，我們對（中國當局）更普遍地嚴重限制公民空間的情況表示關切，包括任意拘留人權維護者和律師；以及《國家安全法》在香港的影響。

中國有機會在今天下午作出回應，但在回應之前，中國駐聯合國日內瓦辦事處大使館在其推特賬戶預先定了調，貼出一系列照片說："一些國家對中國的#新疆、#西藏和#香港的#人權表示"關注"。但事實勝於雄辯"。為了表現“事實”，中國使館用黑白圖片展示貧窮的新疆與彩色照片展現微笑現代的新疆對比。法新社說，西藏和香港也得到了同樣待遇。

這是去年10月出任聯合國人權事務高級專員的這位奧地利人第一次演講。他本次演講涉及超過40個國家，涵蓋了所有侵犯人權的熱點地區。