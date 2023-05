中國/人權/維吾爾

人權組織呼籲G7關注強迫勞動 世維大會譴責中亞各國違背承諾

數十個人權組織與個人呼籲G7關注強迫勞動,2023年5月19日。 © 網絡

作者: 法廣

包括世界維吾爾大會(World Uyghur Congress ),越南民主聯盟(Alliance for Vietnam's Democracy ),意大利人權聯盟(Italian Federation for Human Rights ),國際人權服務社(International Service for Human Rights )等人權組織,以及歐洲氣候協定代表,歐洲環境辦公室等氣候與環境組織在內共86個組織的負責人及個人5月19日共同致函正在日本廣島舉行的七大工業國G7峰會,呼籲採取具體措施,打擊在全球向清潔能源過渡過程中使用系統性強迫勞動的現象。