人權組織呼籲G7關注強迫勞動 世維大會譴責中亞各國違背承諾

中國/人權/維吾爾

包括世界維吾爾大會（World Uyghur Congress ），越南民主聯盟（Alliance for Vietnam's Democracy ），意大利人權聯盟（Italian Federation for Human Rights ），國際人權服務社（International Service for Human Rights ）等人權組織，以及歐洲氣候協定代表，歐洲環境辦公室等氣候與環境組織在內共86個組織的負責人及個人5月19日共同致函正在日本廣島舉行的七大工業國G7峰會，呼籲採取具體措施，打擊在全球向清潔能源過渡過程中使用系統性強迫勞動的現象。

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公開信指出，各國政府承諾將全球溫度上升限制在1.5℃。要實現這一承諾，就必須迅速從化石燃料轉型，到2030年將溫室氣體排放量減少到2010年水平的45%，並按照政府間氣候變化專門委員會的要求，承諾到2050年達到凈零排放。

但是，向清潔能源的過渡必須是公正的，尊重每個人的基本權利。然而，目前，清潔能源轉型的關鍵行業包括太陽能以及風能的開發嚴重依賴於對維吾爾族和其他突厥族及穆斯林為主的民族進行系統的強迫勞動。

公開信引述權威的學術分析指出，高達97%的太陽能電池板，幾乎整個電動汽車行業，以及關鍵的關鍵礦產，都存在嚴重的維吾爾族強迫勞動現象。這是由於這些行業的關鍵材料和投入（包括石英、冶金級矽、多晶矽、鋰、錳、石墨烯、鋼、銅和鋁等）的開採、加工或製造被牽涉到維吾爾地區國家強制勞動的公司。

世維大會譴責中亞政府違背承諾

世界維吾爾大會還對出席西安中國與中亞五國峰會的發表呼籲，呼籲關注在新疆受到迫害的哈薩克族、烏茲別克族、柯爾克孜族和塔吉克族二年。公開信譴責中亞政府將經濟和貿易關係放在首位，繼續為中國在地區的利益擴張服務。

公開信指出，儘管哈薩克族是在新疆遭受中國政府持續種族滅絕的第二大民族，但哈薩克族政府僅在上個月就發誓說"要為建立一個擁有共同未來的中國-中亞共同體做出貢獻"。

哈薩克斯坦政府拒絕向在哈薩克斯坦尋求避難的維吾爾人發放護照，使他們面臨迫在眉睫的危險和被強行遣送回中國的風險。

哈薩克政府和其他中亞國家的政府都沒有堅持對人權的承諾，縱容了中國的種族滅絕政策。世維大會主席多爾昆·伊薩（Dolkun Isa）譴責中亞各國政府紛紛效仿中國政府對維吾爾人的野蠻對待和恐嚇。